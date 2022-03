Aidaa lancia la campagna “Marciapiedi decorosi”, contro le cacche di cane

(red.) Arriva la primavera e come ogni anno l’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente lancia la campagna di sensibilizzazione “Marciapiedi decorosi”, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione – e in particolare i proprietari dei cani – a raccogliere gli escrementi dei propri animali e di non abbandonarli sulle strade o sui marciapiedi dove ogni giorno vengono lasciati almeno dieci milioni di “ricordini”. Allo stesso tempo l’associazione ambientalista ricorda che le cacche dei cani non sono il maggiore rifiuto lasciato sui marciapiedi dagli umani. “A fronte di dieci milioni di escrementi di cane- scrive in una nota AIDAA- i marciapiedi sono invasi da centinaia di milioni di mozziconi di sigarette di rifiuti di ogni genere e purtroppo quest’anno vediamo anche un sensibile aumento dell’abbandono su strade e marciapiedi di mascherine chirurgiche ed FPP2 e questi rifiuti sicuramente peggio delle cacche di cani che sono degradabili sono pericolose per l’uomo e l’ambiente. Prima di arrivare a chiedere sanzioni ad hoc invitiamo la gente ed in particolare i proprietari dei cani a raccogliere le deiezioni perchè innanzitutto si tratta di un gesto di civiltà ma soprattutto di un’azione di rispetto verso la stragrande maggioranza dei proprietari dei cani che hanno sempre al seguito paletta e sacchetto e che raccolgono gli escrementi di fido”.