Giornata dell’Acqua, valore della risorsa idrica in un video di A2A

(red.) Istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e inclusa nelle direttive

dell’Agenda 21, la “Giornata Mondiale dell’Acqua” ricorre ogni anno il 22 marzo e prevede che gli Stati membri dell’Assemblea generale dell’Onu promuovano al loro interno delle attività finalizzate a richiamare l’attenzione pubblica sull’importanza vitale dell’acqua e a promuovere la gestione sostenibile delle risorse idriche.

A2A aderisce anche quest’anno alla Giornata Mondiale dell’Acqua con un’iniziativa che intende richiamare l’importanza e il valore della risorsa idrica e l’impegno del Gruppo, attraverso A2A Ciclo Idrico e ASVT, a promuovere una cultura della sostenibilità improntata all’economia circolare e ad una gestione efficiente e responsabile del servizio idrico integrato (ovvero acquedotto, fognatura e depurazione).

Da lunedì 21 marzo e sino a domenica 27 marzo, infatti, in Largo Formentone a Brescia, sul grande muro ‘spoglio’ dell’edificio che si affaccia sulla piazza, verrà proiettato (nelle ore serali e notturne) un breve video che ripercorre i principi fondanti del Gruppo A2A: quelli di una Life Company che, da oltre 100 anni, si prende cura della qualità della vita e del benessere delle persone, attraverso una serie di servizi essenziali dei quali l’acqua costituisce una componente fondamentale.

A2A Ciclo Idrico è la società del Gruppo A2A che gestisce il servizio di ciclo idrico integrato in città e in una settantina di Comuni della provincia di Brescia: in tutto oltre 3.500 chilometri di acquedotto, 2.200 km di rete fognaria e 60 depuratori.

Dal canto suo ASVT, protagonista della realizzazione di un’opera attesa quale il depuratore di Valle, che verrà completata nei prossimi mesi, distribuisce l’acqua potabile in quasi tutti i Comuni della Valtrompia: complessivamente le reti di acquedotto gestite da ASVT hanno uno sviluppo di 412 chilometri, con 374 Km di rete fognaria.