Sette nuove piante di acero da Legambiente a San Bartolomeo

(red.) Legambiente Brescia ha deciso di far mettere a dimora, nell’area verde di via Svevo nel quartiere San Bartolomeo, sette piante di acero grazie alla vendita di “Ardesia”, libro a contenuto ambientalista realizzato da Lorenzo Gafforini (poesie) e Raju Berengo (fotografie).

All’iniziativa hanno collaborato il Punto Comunità San Bartolomeo, il consiglio di quartiere San Bartolomeo e il Settore Verde e Parchi del comune di Brescia. Il comune si occuperà della manutenzione delle piante così come per tutto il patrimonio verde comunale.