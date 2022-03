“Giornata mondiale dell’acqua” con il Consorzio di bonifica Oglio Mella

(red.) Giunta al suo trentennale, la “Giornata mondiale dell’acqua” – istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 – rappresenta un’importante occasione per affrontare il tema della salvaguardia di questa risorsa indispensabile per la vita.

Nell’ambito delle iniziative organizzate per l’International world water day che si celebra ogni 22 marzo, il Consorzio di bonifica Oglio Mella sarà protagonista della proiezione di “Quando arriva il temporale”, il video dedicato alla gestione delle acque nel territorio bresciano.

Martedì 22 marzo, alle 17,30, a ospitare la presentazione del filmato è il Museo del Ferro di San Bartolomeo, uno dei poli territoriali del Musil – il Museo dell’industria e del lavoro, che aprirà i battenti della sua sede nell’ex Fucina Caccagni in via del Manestro 117 a Brescia.

“Quando arriva il temporale” è una video-intervista a Cesare Dioni, direttore del Consorzio di Bonifica Oglio Mella, realizzata dalla bresciana Albatros film presente alla proiezione con la producer Elena Marino. “Abbiamo voluto ripercorre – spiega Dioni – la storia secolare della gestione delle acque che ha assicurato lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia sino ai giorni d’oggi. E la scelta del museo del Ferro per la presentazione non è casuale: i canali, realizzati già nel Quattrocento a nord della città, hanno permesso per secoli di convogliare le acque del Mella e dei fiumi cittadini, come il Bova e il Celato, per azionare i magli, come quello attivo nel museo, e i mulini presenti lungo il loro percorso. Questa rete di canali oggi rappresenta ancora un presidio indispensabile contro il rischio di allagamenti e per la sicurezza idraulica del territorio”.

Per partecipare è necessaria la prenotazione (telefono 0302003799 – fondazione@musilbs.it). L’ingresso è gratuito.

L’evento è inserito tra le iniziative regionali, promosse da Anbi Lombardia (l’associazione che riunisce i consorzi di bonifica), Fondazione Aem, Isec e Musil, dedicate al progetto che sta tracciando una serie di itinerari per conoscere le opere idrauliche e irrigue della Lombardia, ossia un’inedita “Strada regionale delle acque” che farà parte dell’European Route of Industrial Heritage.