Corte Franca, vandali alle Torbiere: distrutte un centinaio di piantine

(red.) Non sono durati nemmeno 24 ore i piccoli arbusti piantati domenica pomeriggio alle Torbiere, nel corso di una iniziativa intitolata «Pianta un albero anche tu», che ha visto la partecipazione di numerosi bambini.

Lunedì mattina le piantine erano già state divelte da una mano ignota che si è “divertita” a distruggerle.

Gli arbusti erano stati donati dalla Riserva al Comune di Corte Franca (Brescia).

Un episodio di inciviltà ancora più odioso perchè effettuato dopo un’iniziativa di sensibilizzazione al rispetto della natura e dell’ambiente rivolta ai più piccoli.

Non si tratta, purtroppo, del primo caso avvenuto all’interno della Riserva, un parco naturalistico di grande pregio ambientale, spesso al centro di episodi di malcostume.

A rilevare anche le condizioni di degrado in cui versa la riserva naturalistica è stata Arpa Brescia che, con l’utilizzo di droni ha sorvolato le Torbiere, nell’area compresa tra Sassabanek e Clusane, per una superficie complessiva di 80mila metri quadrati, scattando una fotografia emblematica, con plastica, pneumatici, nasse per la pesca abbandonate ed un agglomerato di scarti sedimentati nelle acque della Riserva naturale.