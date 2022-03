Rifiuti abbandonati, multe per 350mila euro

(red.) Proseguono gli interventi della Polizia Locale di contrasto al degrado e all’abbandono dei rifiuti.

Gli accertamenti presi in carico dalla Centrale Operativa nel 2021 sono stati 1.776 mentre quelli attuati dalle squadre in abiti civili ammontano a 3.181, per un totale di 4.957.

Le sanzioni accertate dopo i sopralluoghi degli operatori e a seguito di indagini sono state 2.070, 1.582 delle quali per aver abbandonato i rifiuti fuori dalle batterie dei cassonetti.

Le infrazioni rilevate con le videocamere fisse (le cosiddette “foto trappole”) sono state 406mentrele sanzioni comminate grazie alle segnalazioni degli ispettori ambientali sono state241.

Le multe totali, nel 2021, sono state quindi 2.717, per un corrispettivo economico che superai 350mila euro.

In totale sono state identificate 2.951 persone. Sono stati recuperati 50veicoli abbandonati e100biciclette non più in grado di circolare. Sono stati elevati verbali per il trasporto di rifiuti senza formulario a otto autocarri, con sanzioni di oltre tremila euro ciascuna.

Una delle azioni che il Comando ha deciso di approfondire riguarda la cosiddetta “cura delle pertinenze”. In collaborazione con il Servizio Verde Pubblico e con il Suap sono stati inviati richiami alla cura delle pertinenze e del verde, tramite Pec, a circa 200 aziende della zona industriale.

Attualmente la Polizia Locale sta verificando che queste imprese mettano in atto quanto viene loro richiesto.

Sono sostanzialmente tre le modalità applicate nel contrasto dell’abbandono dei rifiuti. Nel primo caso, che ha portato a qualche decina di verbali nel corso dell’anno, la persona che abbandona i rifiuti viene colta in flagrante.

Nel secondo caso, vengono ispezionati i rifiuti in cerca di documenti di vario genere(bollette, ricariche telefoniche, carte di archivio, ecc….), raccolti, fotografati e conservati con i verbali che attestano il conferimento illecito o errato. Si tratta di un’attività delicata perché comporta problemi igienici, particolarmente rilevanti in una situazione di pandemia, e perché le prove vanno poi riscontrate attraverso le banche dati Siatel, Telemaco (per le persone giuridiche), l’anagrafe comunale eAnpr (anagrafe nazionale popolazione residente).

Nel terzo caso, vengono svolti servizi mirati seguendo il flusso informativo sui social.

Ogni mattina per circa due ore, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30, un operatore di Aprica collabora con gli agenti in borghese della Polizia Locale per la ricerca delle prove su sacchetti abbandonati in zone del territorio e segnala agli agenti eventuali criticità che ha riscontrato a inizio servizio: prontamente vengono ispezionati i sacchi e viene lasciato su di essi un adesivo che certifica il controllo eseguito dalla Polizia Locale.

A tutto ciò si aggiungono le indagini realizzate tramite le videocamere, che si sono affinate nel tempo e per le quali alla Polizia Locale di Brescia ha raggiunto un livello di efficienza tale da essere spesso interpellata da altri comandi.

Nel caso di abbandoni penalmente rilevanti (da parte di persone giuridiche) l’attività deve essere integrata con la collaborazione della polizia giudiziaria.

Nel 2021 si sono verificati 14 casi di questo tipo: il ritrovamento di contatori smaltiti in un Green Box, il ritrovamento di olio minerale in zona industriale (rilevato anche grazie alle immagini delle videocamere), il sequestro di 117 chili di batterie al litio in via Don Vender, il ritrovamento di bombole di metano e di decine di televisori ed elettrodomestici abbandonati in via Vallecamonica.

I titolari delle aziende o i singoli che si sono resi responsabili sono stati denunciati.

Si è rivelato particolarmente utile l’impiego delle 14 telecamere fisse posizionate per il controllo di luoghi sensibili e noti per l’abbandono. Sono disponibili 20 postazioni, inserite a rotazione negli oltre 120 cartelli di avviso dislocati su tutto il territorio cittadino.

Le sanzioni accertate con le telecamere nel 2021 sono state 406 e sono stati esaminati quasi 72mila fotogrammi. Tra questi ultimi 2.951 si sono rivelati necessari per l’iter sanzionatorio.

Identificare persone a piedi tramite fotogrammi è divenuto molto difficile per l’uso della mascherina che altera e oscura i connotati dei soggetti, ma la Polizia Locale è riuscita in molti casi a risalire comunque ai trasgressori.

Grazie anche alla collaborazione quotidiana con gli operatori e gli ispettori ambientali di Aprica si stanno cercando nuove soluzioni per affrontare il fenomeno degli abbandoni.

Riguardo agli esposti, si sta elaborando una strategia per l’analisi congiunta dei luoghi sensibili da controllare per mettere in atto interventi, anche con telecamere nascoste, per risolvere situazioni che si trascinano da tempo. Nell’anno 2021 si è raggiunta la cifra di 167 segnalazioni.

Gli ispettori ambientali e i dipendenti di Aprica condividono le informazioni in tempo reale con la Polizia Locale utilizzando il servizio di messaggistica Telegram per rendere gli interventi tempestivi. Dall’inizio del 2021 sono state 1.456 le segnalazioni (comprese quelle riguardanti le calotte mal funzionanti). Dopo ogni ispezione viene poi apposto un adesivo che indica che è stato eseguito il controllo da parte della Polizia Locale.