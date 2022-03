Iseo, treni ad idrogeno: “Progetto fittiziamente green”

(red.) “La vicenda del treno ad idrogeno sulla linea Brescia-Iseo-Edolo dimostra quanto siano false le attestazioni di sostenibilità della Regione Lombardia e della sua controllata del settore delle ferrovie, Trenord”.

Lo afferma Marcello Cordovani, Referente della zona Sebino-Franciacorta di Europa Verde, secondo cui “la decisione di convertire la linea che attraversa la Val Camonica fino a Brescia da diesel ad idrogeno” non aveva convinto gli ambientalisti. “Perchè passare all’idrogeno, un vettore energetico che per essere prodotto ha bisogno di energia elettrica, in una zona dove l’energia elettrica prodotta in modo sostenibile nei numerosi impianti idroelettrici della zona è prontamente disponibile e può essere utilizzata direttamente? Perchè spendere più di 100 milioni di euro per l’acquisto di “avveniristici” treni ad idrogeno quando con una spesa di alcune decine di milioni di euro in meno si potrebbe dotare la linea di efficienti e collaudati treni elettrici?” si chiede Europa Verde.

Per Cordovani “emergono alcuni fattori che dimostrano come la decisione sia stata presa in modo approssimativo e senza un serio studio di economicità. Trenord ha acquistato i treni senza gara, grazie alle modifiche apportate ad una vecchia commessa di treni elettrici. Ogni treno costa 11,2 milioni di euro, mentre tre anni fa 16 treni i Lint ad idrogeno, gli stessi che arriveranno in Vallecamonica, venivano venduti alle ferrovie tedesche per 81 milioni di euro, ovverosia 5 milioni a treno. Inoltre, treni di cento metri di lunghezza hanno ovviamente una capienza di più di 250 passeggeri, una capienza assolutamente sproporzionata al traffico sulla linea. Infine, i treni hanno una velocità massima di 140 Km/h, non necessaria su una linea dove si raggiungono al massimo i 70 km/ora, ma non hanno abbastanza accelerazione, su un percorso con forti dislivelli, per poter rispettare i tempi che la stessa Regione si è data, un treno suburbano ogni 30 minuti. Insomma, i treni ad idrogeno acquistati per la linea Brescia – Iseo – Edolo non sono adatti, meglio sarebbe utilizzarli su linee a maggior traffico quali quelle di pianura”.

“Quanto sarebbe costata solo l’elettrificazione di tutta la linea, in una delle valli con la maggiore produzione di energia idroelettrica, la più verde fra le rinnovabili, che invece viene spedita a utenti lontani, con le conseguenti perdite di carico?” Secondo Europa Verde “non più di 60 milioni di euro. Si sceglie invece di implementare una soluzione con la conversione di metano, un combustibile fossile, in idrogeno, il cosiddetto “idrogeno blu””.

“Nel frattempo”, stigmatizzano gli ambientalisti, “Trenitalia annuncia l’acquisto di 110 treni ibridi elettrici a pantografo con alimentazione diesel sulle sue tratte non elettrificate, per una spesa totale di 800 milioni di euro, 7,3 milioni di euro a treno”.

Sotto la lente di Europa Verde anche “la decisione di ubicare il deposito di idrogeno ad Iseo, a poche decine di metri di distanza dalle abitazioni, contrasta con le più elementari norme di sicurezza. Evidentemente, la tragedia di Viareggio non ha insegnato nulla”.

Secondo Cordovani “la possibilità di ricostruire una reputazione di azienda “verde” ha talmente ingolosito gli amministratori di Trenord ed i loro referenti in Regione Lombardia da fargli perdere di vista il secondo pilastro di ogni investimento veramente “verde”: l’economicità”.

Europa Verde chiede quindi “a Trenord, a Regione Lombardia ed al Comune di Iseo di fermare il progetto della conversione a idrogeno della linea Brescia – Iseo – Edolo, ed a Trenord di implementare eventualmente la conversione di altre linee a maggior intensità di traffico, dove la stessa offre un servizio a dir poco scadente. Vogliamo una progettualità vera e non fittiziamente “verde”, che allochi in maniera ottimale e non “elettorale” le risorse economiche a disposizione, le risorse di proprietà dei cittadini lombardi”.