Ambiente bresciano, vertice Galperti-Cattaneo

(red.) Si è svolto questa mattina a Palazzo Lombardia un incontro istituzionale tra l’Assessore all’Ambiente e clima Raffaele Cattaneo e il Vicepresidente della Provincia di Brescia con delega all’ambiente Guido Galperti, per affrontare i temi legati alle questioni ambientali del territorio bresciano.

Tra questi il Piano Cave della provincia di Brescia, che è in fase di verifica delle osservazioni da parte delle strutture tecniche di Regione Lombardia. Si è parlato inoltre di temi legati alla gestione dei rifiuti, alla questione energetica, alle bonifiche in corso e in programma nel territorio bresciano, all’aeroporto di Montichiari.