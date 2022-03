“Obiettivo ambiente: la terra in primo piano”, un convegno venerdì al Mantegna

(red.) In collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale e con il patrocinio di Comune di Brescia, Associazione Fiamme Verdi, Aned di Brescia e Fondazione “Luigi Micheletti”, la Commissione scuola Anpi “Dolores Abbiati” organizza un Convegno per le scuole superiori di Brescia e provincia dal titolo: “Obiettivo ambiente: la terra in primo piano”, rivolto a studenti e insegnanti degli istituti secondari di 2° grado, che si terrà venerdì 18 marzo 2022, dalle ore 8,45 alle ore 12,45 presso l’Istituto “Andrea Mantegna” in via Fura 96 a Brescia.

Il Convegno verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube, all’indirizzo: www.youtube.com/c/CommissioneScuolaAnpiBrescia.

Per consultare il programma dettagliato è possibile visitare la pagina Web della Commissione scuola “Dolores Abbiati” a questo link.