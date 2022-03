Metalli ferrosi, gestione innovativa: linee guida del Pirellone

(red.) Nell’ottica di una piena realizzazione dell’economia circolare, la Giunta di Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, una delibera contenente le linee guida per una gestione innovativa delle terre di fonderia dei metalli ferrosi.

Regione Lombardia, vuole agevolare gli utilizzi dei residui industriali, quali le terre di fonderia scorie, primariamente come sottoprodotti e secondariamente attraverso il loro riciclaggio, minimizzando il ricorso in discarica, nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile. Per farlo occorre prima determinarne la cessazione della qualifica del rifiuto, secondo le procedure dell’End of Waste.

“Al momento sul tema non esistono riferimenti normativi né a livello nazionale, né a livello comunitario – ha affermato l’assessore Cattaneo – per questo la scelta di Regione Lombardia è davvero innovativa. Il documento è frutto del lavoro accurato svolto dal ‘tavolo scorie’ all’interno dell’Osservatorio regionale per l’Economia Circolare e la Transizione Energetica, con il coinvolgimento dei diversi stakeholder, tra i quali produttori, gestori, enti locali, Arpa, associazioni ambientaliste, università e centri di ricerca”.

“Regione Lombardia infatti – puntualizza l’assessore – vuole continuare ascrivere le regole dell’economia circolare insieme ai suoi protagonisti”.

Le terre di fonderia sono uno dei flussi di rifiuti quantitativamente più importanti in Lombardia, quindi, le linee guida appena approvate avranno un impatto significativo, anche per la realtà industriale del bresciano, tra le più importanti non solo a livello regionale, ma nazionale.

In Lombardia si possono contare (al 2019) 83 fonderie di metalli ferrosi, con una produzione di terre che si attesta sulle 300.000 tonnellate annue.

“Con questa delibera – conclude l’assessore – intendiamo recuperare 300.000 tonnellate in più all’anno di terre di fonderia, sottraendole dallo smaltimento in discarica”.

Gli obiettivi della delibera vanno nella direzione dell’economia circolare, favorendo la gestione delle terre di fonderia secondo la gerarchia europea: ossia favorire la mancata produzione di rifiuti e il riciclaggio dei rifiuti, minimizzando invece il conferimento in discarica.