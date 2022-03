Passirano, cava Vallosa: il “no” corale dei sindaci al trasloco rifiuti

(red.) Rigettata con forza al mittente la proposta di spostare 45mila metri cubi di rifiuti pericolosi dalla ex cava Vallosa di Passirano alla Macogna di Cazzago San Martino, nel bresciano.

Nel pomeriggio di giovedì si è tenuto un incontro in Broletto con il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi ed i sindaci dei Comuni di Cazzago San Martino, Berlingo, Travagliato, Rovato e Passirano, coinvolti nell’ipotesi del “trasloco” del materiale derivante dal Sin Caffaro, proposto dalla Eredi Compagnia Nazionale srl, che vorrebbe realizzare un impianto di conferimento da 2 milioni di metri cubi.

Un “no” corale e compatto dei primi cittadini che non lascia spazio a ripensamenti nè repliche di ogni sorta. “Richiesta improcedibile” per Fabrizio Scuri, Renato Pasinetti, Tiziano Belotti, Francesco Pasini Inverardi e Fausto Conforti, i primi cittadini dei Comuni coinvolti.

Ad avanzare l’idea la ditta Eredi Compagnia Nazionale srl, con l’obiettivo di realizzare un impianto da due milioni di metri cubi.

La richiesta emersa al tavolo con gli amministratori locali è quella, dunque, di procedere ad una bonifica dell’area, mentre resta in piedi il progetto di “capping” ovvero di copertura del materiale pericoloso depositato alla Vallosa. Un sistema che, tuttavia, non scongiura il pericolo di un inquinamento dei terreni e della falda acquifera, come paventato dalle associazioni ambientaliste bresciane.