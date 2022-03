Comuni bresciani “ricicloni”: Acquafredda resta in testa

(red.) Il 2020 è stato un anno sconvolgente, emergenziale, difficile. Eppure, nonostante il repentino cambiamento di abitudini che sia i cittadini sia le amministrazioni si sono trovati ad affrontare, la raccolta differenziata dei rifiuti si è affermata come una pratica consolidata, che nemmeno la pandemia ha fermato.

Il ricorso al sacco indifferenziato per i dispositivi sanitari durante il lockdown ha influito molto poco sulla quantità di rifiuti prodotti dai lombardi nel 2020 e non vi è stato alcuno stop al processo di gestione dei rifiuti.

Il sistema nel suo complesso, dunque, ha retto.

È il quadro che emerge dalla 28esima edizione del dossier Comuni Rifiuti Free – Comuni Ricicloni, il rapporto di Legambiente Lombardia sui dati 2020 forniti O.R.S.O di Arpa Lombardia.

Sono 318 i comuni virtuosi, che entrano nella classifica per avere un residuo secco non superiore a 75kg abitante anno. In leggera inflessione rispetto all’anno precedente, in cui i comuni erano 323: il 21% dei comuni lombardi pari al 17% dei cittadini lombardi, percentuali in linea con gli anni precedenti. In classifica, per la prima volta anche 30 comuni, un dato importante come segnale di attenzione verso la prevenzione dei rifiuti.

Sebbene le città capoluogo raggiungano quasi tutte, e alcune addirittura superino abbondantemente il 65% di raccolta differenziata, rimangono indietro solo Milano, che sfiora il 63%, unica tra le grandi città italiane con questo risultato, e Sondrio ferma invece sotto il 55%. Per quantità indifferenziato residuo, tra le città, solo Mantova riesce ad avvicinarsi al parametro Rifiuti Free con 85Kg abitante anno di indifferenziato e una percentuale di raccolta differenziata all’83%.

Da segnalare invece le difficoltà di 377 comuni lombardi che rimangono purtroppo sotto la soglia del 65% di raccolta differenziata: 135 in provincia di Pavia su 186 comuni e 70 su 77 comuni per quella di Sondrio, quest’ultima con percentuali di raccolta ferme, in alcuni comuni della provincia, agli anni ’90 del secolo scorso.

E Brescia e provincia come si sono comportate? Al vertice si conferma Acquafredda, tra i Comuni più virtuosi in tema di raccolta differenziata dei rifiuti, al quarto posto regionale, con una percentuale del 93,3%, ma anche in cima alla graduatoria dei paesi «rifiuti free», ovvero di quelle amministrazioni che hanno ridotto ridotto il volume degli scarti indifferenziati per abitante conferiti in discarica. La provincia di Brescia è sesta a livello lombardo per il 77,3% di differenziata (la media è del 73,3%), Brescia città si ferma al 72,4%, con 156,4 chilogrammi all’anno per abitante di rifiuti indifferenziati.

Nella classifica 2020 di Legambiente ci sono anche dei nuovi ingressi, come Brandico, Capo di Ponte, Cerveno, Niardo e Rudiano.

Maglia nera invece per Corteno Golgi e Collio (33% di raccolta differenziata). A questo link il report completo di Legambiente.