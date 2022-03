Depuratore del Garda, la Provincia “si schiera” con i Comuni

(red.) Un appoggio alla lotta degli 11 Comuni bresciani che si oppongono alla realizzazione degli impianti di depurazione del Garda arriva dalla Provincia di Brescia che si è schierata dalla parte degli enti locali che hanno impugnato, davanti al Tar, l’accordo sugli impianti di Gavardo e di Montichiari avallato dal Commissario straordinario (all’epoca ancora Attilio Visconti) siglato il 14 febbraio con l’Ufficio d’Ambito e la società Acque Bresciane.

La convenzione ha dato il via all’iter per la realizzazione congiunta della progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere relative al collettore che scaricherà le acque reflue del Garda nel fiume Chiese.

Il ricorso del Broletto, si legge nel decreto siglato dal presidente Samuele Alghisi, “è teso a conoscere gli sviluppi del contenzioso, tenuto conto delle successive fasi che indurranno all’apertura di un procedimento autorizzativo unico di competenza provinciale”, cosicchè la Provincia possa effettuare una sorta di “controllo” sulle procedure intraprese, affiancando anche i sindaci nel ricorso in cui si chiede l’annullamento del provvedimento di nomina del commissario straordinario.

La posizione della Provincia, viene ribadito dal numero uno in Broletto, è definita “neutrale” in quanto finalizzata alla “necessità di essere informati sull’evoluzione del dibattimento, in vista dei pareri autorizzativi di competenza dei nostri uffici”.

Un’adesione che, tuttavia, che non è scevra di significato in quanto Ato è un’azienda speciale della Provincia, mentre di Acque Bresciane il Broletto è socio. Del resto, Provincia di Brescia aveva già espresso la propria posizione sulla querelle del depuratore del Garda, ovvero avallando l’opzione Sarnico, mai presa in considerazione, invece, dal commissario straordinario.

Dopo il cambio al vertice in prefettura, la posizione del nuovo commissario straordinario, Maria Rosaria Laganà, non si sposta da quella del suo predecessore. Al termine dell’incontro avvenuto tra Provincia, prefetto e rappresentanti delle amministrazioni locali la palla resta ferma sul dischetto e la vexata quaestio proseguirà a colpi di carte bollate.

I sindaci del bacino del Chiese (Montichiari, Gavardo, Muscoline, Prevalle, Bedizzole, Bagnolo, Paitone, Calvagese, Remedello, Visano, Vallio Terme sono i Comuni ricorrenti) hanno annunciato che l’opposizione al progetto proseguirà. A “vigilare” sulle azioni amministrative in atto e future il Broletto.