Penumatici abbandonati, episodio di inciviltà al Parco Cave

(red.) Decine di pneumatici abbandonati davanti ad uno degli ingressi del Parco Cave a Brescia. A documentare l’episodio di inciviltà la pagina Facebook di “La Brescia che non vorrei” (che conta oltre 18.500 iscritti) e che ha segnalato il degrado dell’area verde dove le gomme d’auto sono state scaricate da ignoti.

A commento delle fotografie la frase “l’ignoranza degli incivili non avrà mai fine…e purtroppo le teorie di Darwin qui non trovano fondamento..” e, ancora “ci sono tante situazioni, grandi e piccole, che sfuggono o sono ignorate dagli Amministratori Comunali e dai funzionari. Pubblichiamo le foto, complete di luogo e orario: vediamo cosa succede”.

L’episodio, secondo quanto si apprende dal gruppo Facebook, è stato segnalato al quartiere e uno dei rappresentanti ha messo in sicurezza l’ingresso e comunicato la situazione agli uffici competenti.

In un commento viene postata un’altra immagine di pneumatici abbandonati, questa volta all’esterno del perimetro del cimitero di Buffalora, con il commento: “Lo stesso idiota ha pensato bene di buttare il resto delle gomme dietro il cimitero di Buffalora”.