Massardi (Lega): “3,5 milioni per difesa biodiversità ed ecosistemi lombardi”

(red.) La Regione Lombardia ha stanziato 3,5 milioni di euro per interventi di conservazione della biodiversità, adattamento al cambiamento climatico e valorizzazione dei servizi ecosistemici delle foreste e delle aree protette lombarde, attraverso anche il coinvolgimento del settore privato.

“Il bando promosso dalla Regione”, annuncia il consigliere regionale e vicepresidente dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi della Lega Floriano Massardi, “è rivolto alle amministrazioni pubbliche, agli enti gestori dei siti Natura 2000 e agli gli enti gestori delle aree protette. Gli interventi ammessi sono rivolti alle seguenti azioni: aumento della superficie degli habitat utili alla conservazione della biodiversità; implementazione della rete ecologica a scala regionale e locale; potenziamento dell’infrastruttura verde del territorio (anche in coerenza con le indicazioni del Piano Territoriale Regionale e del Piano Paesaggistico Regionale) e infine per una migliore erogazione dei Servizi Ecosistemici e alla loro valorizzazione economica”.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto a copertura dei soli costi in conto capitale e verrà disposto nella misura massima del 70% delle spese ammissibili. Il finanziamento minimo richiedibile per ciascun progetto è pari a 105mila euro, quello massimo di 350mila euro.

“La domanda di partecipazione al bando può essere presentata, tramite la piattaforma regione bandi online, dal 14 marzo e fino al 3 maggio 2022. Una grande opportunità per tutti gli enti del settore che prosegue, in modo attivo e concreto, il percorso della Regione nella salvaguardia del territorio lombardo” conclude Massardi.