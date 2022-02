Borno, siccità: acqua razionata in Vallecamonica

(red.) Valcamonica assetata per una inconsueta carenza idrica che, se è una situazione abbastanza ricorrente durante la stagione estiva, è invece meno facile incontrarla nei mesi più freddi dell’anno, caratterizzati, solitamente, da piogge e nevicate. Ma, come è noto, il meteo, da questo punto di vista, non è stato generoso di precipitazioni e in molti paesi camuni sono scattate le restrizioni all’utilizzo dell’acqua dell’acquedotto pubblico.

A Borno il Comune, vista la sofferenza idrica della sorgente Lovareno ha imposto di limitare l’apertura dei rubinetti e di prestare le dovute accortezze quando si utilizza l’acqua, evitando sprechi.

“A titolo precauzionale”, si legge nel testo dell’ordinanza, “l’acqua utilizzata per scopi alimentari deve essere sottoposta alla bollitura per almeno 30 minuti prima dell’uso”. Inoltre è imposto “il divieto di utilizzare l’acqua potabile per scopi diversi da quello alimentare ed igienico-sanitario, quali: innaffiatura di ori e giardini, lavaggio di spazi ed aree private, lavaggio di automezzi”.