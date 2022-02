Coccaglio, abbandona rifiuti edili: denuncia e multa salatissima

(red.) Un altro furbetto dei rifiuti e un’altra sanzione salatissima da pagare da parte di chi non rispetta la norma sul corretto conferimento dei detriti, in questo caso edili.

E’ successo a Coccaglio dove quintali di scarti edilizi sono stati riversati in un terreno pubblico a ridosso della linea ferroviaria Milano-Venezia.

A sversarli un imprenditore edile del paese che è stato rintracciato grazie alle investigazioni condotte dalla polizia Locale del Monte Orfano. E’ così emerso che gli scarti edilizi provenivano da un cantiere di Alfianello, in cui l’impresario sta effettuando lavori di ristrutturazione con il bonus edilizio statale.

Attraverso l’utilizzo dei droni è stata sorvolata l’area dell’illecito ambientale a seguito del quale l’imprenditore rischia ora una multa fino a 26 mila euro e nei suoi confronti è stato disposto un procedimento penale per l’abuso commesso.

I tecnici Arpa stanno effettuando rilevazioni per verificare se l’abbandono di rifiuti abbia causato l’inquinamento della zona.