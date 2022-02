Lotta al bracconaggio, venerdì una tavola rotonda a Palazzo Pirelli

(red.) Venerdì 25 febbraio, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, presso la sede del Consiglio regionale della Lombardia, Sala Pirelli, si terrà la tavola rotonda “FAUNA SELVATICA E BRACCONAGGIO. Vecchie e nuove minacce per un bene prezioso”.

Il bracconaggio, ovvero la caccia o pesca di frodo in violazione alle norme che regolamentano la disciplina, è un tema particolarmente sentito in Lombardia, maglia nera in Italia: primeggia, infatti, per numero di denunciati e procedimenti aperti.

Simone Verni (M5S): “Mentre una componente del mondo venatorio, per fortuna minoritaria, lamenta le attività di contrasto e controllo che, al contrario, vanno potenziate, assistiamo in Lombardia ad un preoccupante incremento delle azioni di bracconaggio. La politica deve prendere una posizione più netta nei confronti delle pratiche di caccia illegali, in espansione soprattutto nella nostra regione. Oggi, siamo qui proprio per lanciare questo messaggio”.

Ad aprire i lavori della tavola rotonda i Consiglieri Regionali del Movimento cinque Stelle: Simone Verni e Ferdinando Alberti. In programma gli interventi di: On. Ilaria Fontana (Sottosegretario MITE); Alessandra Stefani (MIPAAF – DG Economia Montana e Foreste); Lorenzo Bertacchi (Presidente Federcaccia Lombardia); Gen. Isidoro Furlan (Generale di Brigata dei Carabinieri Forestali in riserva); Ten. Col. Stefano Testa (CUFAA); Filippo Bamberghi (CABS Italia); Renato Semenzato (Biologo); Avv. Domenico Aiello (Responsabile Ufficio Legale WWF Italia) e dell’Avv. Claudio Linzola.