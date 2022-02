Ghedi, butta i mobili nel cassone del verde: multato

(red.) Ha gettato dei vecchi mobili nel box per la raccolta del verde, ma è stato immortalato dalla foto-trappola collocata proprio sopra il cassone che ha permesso di rintracciare il “furbetto” dei rifiuti, un 45enne che vive a Ghedi.

L’uomo ha pensato bene, anziché recarsi all’isola ecologica per il corretto smaltimento del mobilio, di utilizzare il bidone del verde, incappando così in una sanzione salata.

Nella foto che ritrae l’illecito conferimento era ben visibile la targa della vettura ed è stato quindi facile risalire al responsabile. Un gesto che è stato stigmatizzato dall’amministrazione comunale che ha ribadito come all’isola ecologica è possibile portare i rifiuti ingombranti, senza alcuna spesa e avvalendosi, per altro, dell’aiuto degli addetti. Un ammonimento di cui l’autore dell’azione illecita, probabilmente, farà tesoro.