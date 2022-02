Bedizzole, “No all’impianto Forsu a Fusine”

(red.) “Il tempo stringe e il rischio di un ulteriore impianto impattante

sull’ambiente e sulla qualità della vita e salute dei calcinatesi aumenta. Infatti”, riferisce il gruppo consiliare Calcinato In-Patto 2.0 in merito all’iter di valutazione di un nuovo impianto di trattamento Forsu a Bedizzole, a ridosso dell’abitato di Ponte San Marco, “per il prossimo 2 marzo è calendarizzata la seconda, e probabilmente definitiva, conferenza di servizi decisoria relativa al “Progetto per un nuovo impianto di trattamento e recupero della Forsu, frazione organica da raccolta differenziata, in località Fusine di Bedizzole”, a ridosso dell’abitato della frazione di Ponte San Marco, Calcinato.

I Consiglieri del gruppo Calcinato In-Patto 2.0, in minoranza al Comune di Calcinato (Vincenza Corsini, Alessandro Moratti Freschi, Annamaria Pennati, Laura Maffazioli e Vania Gobbetto), tornano a ribadire “la ferma e incondizionata contrarietà alla localizzazione dell’impianto”.

Le motivazioni del “no” convinto della minoranza calcinatese sono già state comunicate al Presidente della Provincia, Samuele Alghisi, con tre note “rispettivamente del 23/10/2021, 03/06/2021 e 09/12/2021”.

In sostanza, il gruppo Calcinato In-Patto 2.0 ritiene che “l’area sia già fortemente gravata da discariche ed impianti di trattamento di rifiuti e dai cantieri del Tav”.

“È inoltre elevata la preoccupazione per le potenziali emissioni odorigene che, nello studio commissionato dal comune di Calcinato, supererebbero la soglia di percezione per 14 recettori sensibili su 22 presi in considerazione”.

“Il territorio ha già patito, nel recente passato”, riferiscono i consiglieri di minoranza, “le emissioni riconducibili all’impianto di trattamento di fanghi e gessi da defecazione tristemente noto alla cronaca locale e nazionale e, per il quale, i Consiglieri di minoranza auspicano il ripristino al piano campagna”.

“Inoltre, sulla scorta di dati oggettivi e di ricerche svolte sull’impatto cumulativo attualmente gravante sulle matrici aria-suolo-acqua del territorio, i consiglieri ritengono che la situazione ambientale complessiva non sia mutata rispetto a quella dell’ottobre 2020, quando il primo progetto per analogo impianto fu bocciato dalla Provincia: semmai oggi, al contrario, la stessa è più compromessa di quanto allora accertato”.

“La contrarietà”, sottolineano i Consiglieri di minoranza, “a decisioni che, prese oggi, potrebbero avere ripercussioni inattese e indesiderate in futuro sulla salute dei calcinatesi e del territorio, è condivisa con i Comitati ambientali e rafforzata dalle osservazioni presentate il 27 gennaio 2022 dall’Amministrazione Maestri secondo cui ” permangono gli elementi di criticità dal punto di vista ambientale rispetto all’ipotesi insediativa proposta…”.

“In conclusione”, evidenzia il gruppo consigliare, “non si ravvisano ragioni per cui si debba rivedere il parere di diniego all’insediamento dell’impianto di trattamento della FORSU nel Comune di Bedizzole: per noi”, conclude la nota di Calcinato In-Patto 2.0, “è necessario confermare il parere negativo già espresso dalla Provincia nell’ottobre 2020”.

“Perché”, chiosano i consiglieri di minoranza, “impiegare altro tempo e denaro per sostenere che il nuovo impianto possa essere localizzato laddove previsto, se è inequivocabilmente evidente che la situazione ambientale è già gravemente compromessa?”.