Bitumificio: “Sentenza grave e pericolosa, appello al Consiglio di Stato”

(red.) Annunciano un ricorso al Consiglio di Stato contro il “via libera” del Tar al bitumificio di Montirone, nel bresciano.

Il Comitato “Bitumificio,? No, grazie” ed il circolo Legambiente “La nostra terra”, in un comunicato congiunto, hanno dichiarato che la battaglia contro la realizzazione dell’impianto nella cava Betulla, nonostante “l’ennesimo schiaffo” all’ambiente, così come definiscono la sentenza che ha rigettato i tre ricorsi presentato contro l’infrastruttura, prosegue.

Il Comitato ed il circolo ambientalista definiscono la sentenza “grave e pericolosa”. “Grave perchè”, viene spiegato, “la richiesta degli avvocati della Provincia di estromettere il Comitato (per assenza del requisito di stabilità) dal procedimento è stata accolta”.

“E’ assolutamente vero che”, ammettono gli scriventi, “noi siamo nati nel luglio 2020, come molti altri comitati, e ci siamo costituiti all’insorgere di una criticità. Con questo criterio pare chiarissima l’intenzione di togliere il diritto all’autodifesa dei diritti più elementari, quali la salute e la tutela del territorio”.

“La Provincia”, continua il comunicato, “attraverso i suoi avvocati, ha cercato (per fortuna senza riuscirci) di estromettere i cittadini firmatari del provvedimento. Evidentemente, secondo l’Ente, il fatto di abitare e vivere in prossimità dell’impianto in questione, non costituisce requisito sufficiente ad avere diritto a ricorrere”.

“La scelta di accollarci le spese legali (spesso messe a compensazione)”, attaccano comitato e Legambiente, “paiono essere un segnale intimidatorio a tutti quei comitati od associazioni che lottano per provare a difendere le loro ragioni”.

Come riferisce la nota congiunta, tali spese processuali ammontano a “300mila euro per la Provincia, 300mila euro per Inertis” sia dal Comitato, sia dal comune di Borgosatollo.

“E’ bene ricordare”, sottolineano il Comitato e Legambiente, “che la genesi dell’itera proposito del bitumificio che si vorrebbe costruire nella cava Betulla, derivava da uno spostamento di impianti”.

Una situazione che viene definita “pericolosa” in quanto “potrebbe creare un pericolosissimo precedente: immaginate”, viene rimarcato, se gli imprenditori cominciassero a far migrare permessi od autorizzazioni là dove ritengono più opportuno“.

“Siamo certi”, conclude la nota del Comitato “Bitumificio? No, grazie” e di Legambiente, “che a Roma (presso il Consiglio di Stato, ndr.) le chance di vedere accolte le nostre istanze saranno ben più consistenti”.