Montirone, via libera dal Tar al bitumificio

(red.) Nulla osta al bitumificio di Montirone, nel bresciano. Il tanto discusso impianto ha ottenuto il placet del Tar che ha respinto i ricorsi presentati dal comitato «Bitumificio? No grazie», da Legambiente, dai cittadini e dal comune di Borgosatollo e di Montirone.

Il tribunale amministrativo ha decretato che «le prescrizioni imposte nell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia tutelano l’ambiente, la salute pubblica e mettono al riparo dal potenziale inquinamento di aria e falde idriche».

I giudici amministrativi hanno inoltre rilevato che non è stata ravvisata «nessuna violazione del principio di precauzione, né contrasto con i vincoli del Plis, e la procedura non presenta vizi di forma».

E così, nonostante il parre di Arpa, che aveva rilevato che sarebbero stati significativi gli impatti sia sulla qualità dell’aria sia sull’incremento del traffico pesante, il Tar ha avallato l’autorizzazione della Provincia di Brescia alla Inertis srl, per la realizzazione di un impianto di produzione di calcestruzzo da 200 tonnellate l’anno, di conglomerato bituminoso da 240mila tonnellate l’anno e per il recupero di fresato d’asfalto per 72mila tonnellate l’anno.

Nel respingimento dei ricorsi, il Tar rileva che «terminato il periodo di efficacia dell’autorizzazione, l’area sarà convertita a verde naturalistico, in piena armonia con quanto previsto dal Piano cave (della Provincia ndr.)».

Il Comitato «Bitumificio? No grazie» ha annunciato che continuerà la lotta, dopo l’ «ennesimo schiaffo all’ambiente», definendo la strategia da adottare «una volta analizzato il documento del Tar».