Depuratore del Garda, “Alghisi difenda la mozione Sarnico”

(red.) Il Presidio 9 agosto ha incontrato, nel primo pomeriggio di mercoledì 16 febbraio, il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, per sottoporre le proprie osservazioni sul maxi depuratore del Garda a Gavardo e Montichiari.

Nel colloquio avuto con il numero uno in Broletto, il coordinamento dei Comitati (Comitato di coordinamento del Presidio permanente contro la nomina e le scelte del Commissario per il depuratore del Garda, Comitato Ambiente Territorio Basso Garda, Comitato Mamme del Chiese, Comitato Referendario Acqua Pubblica Brescia, Federazione delle Associazioni che amano il Fiume Chiese ed il suo Lago d’Idro,Tavolo Provinciale Basta Veleni), chiede di mettere in atto “nel modo più incisivo tutte le azioni possibili per arrestare la scellerata intenzione di trasferire nel Chiese la depurazione della sponda bresciana del Garda”, evidenziando che la Provincia di Brescia ha il tratto più lungo dell’asta fluviale del Chiese, compreso il suo lago d’Idro “che ne è un rilassamento morfologico, e a questo corrisponde anche la più alta concentrazione di abitanti, ovvero circa 120 mila nei Comuni del tratto bresciano”.

“Il Chiese “, spiega in una nota il coordinamento, “da circa 70 anni in quasi tutto questo tratto viene impoverito nel suo deflusso ecologico, che è addirittura assente in estate, a causa di derivazioni abnormi e intensive ai fini soprattutto delle produzioni agricole e delle produzioni elettriche, con micro impianti, e non può sopportare ulteriori fattori di pressione ambientale”.

Al presidente della Provincia è stato “ribadito che una delle competenze fondamentali della Provincia, nell’ambito del Ciclo idrico integrato, è stata commissariata”. “Ciò, riteniamo, sia un fatto estremamente grave, un vulnus democratico, inaccettabile”, afferma il Coordinamento che ha anche evidenziato che “il Commissario, nell’esercizio del suo mandato, non ha rispettato i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione con l’Ente locale, previsti dal dettato costituzionale (art. 120 comma 2)”.

“Abbiamo chiesto”, viene specificato, “con fermezza, di difendere la Mozione Sarnico, approvata dal Consiglio provinciale presieduto da lui stesso, che come indirizzo strategico all’Ufficio d’Ambito, Ato, prevede che i depuratori consortili vengano localizzati nei Comuni afferenti all’impianto stesso. L’Ufficio d’Ambito, azienda speciale, struttura operativa della Provincia di Brescia per il Servizio idrico integrato, il 14 gennaio 2022 ha sottoscritto col Commissario straordinario, e con Acque Bresciane srl, una Convenzione che disattende l’indirizzo strategico della stessa Mozione Sarnico”.

Per questo motivo, i Comitati che si oppongono al depuratore sul Garda hanno chiesto al Presidente della Provincia “di impugnare quella Convenzione, direttamente, o di intervenire ad Adiuvandum nel ricorso già depositato pochi giorni fa dai Sindaci dell’asta del Chiese”.

“Il Presidente”, viene riferito dalla delegazione, “s’è riservato di darci una risposta in merito”.