Il Comitato di Calcinato: “L’impianto A2A di Bedizzole farà aumentare le puzze e gli odori”

(red.) Mercoledì 2 marzo, si svolgerà l’ultima Conferenza di Servizi decisoria sul progetto di impianto per trattare la Forsu ((Frazione organica del rifiuto solido urbano, cioè l’umido della raccolta differenziata) e produrre biometano a Bedizzole. Un progetto molto impattante sul territorio, come hanno sostengono i comitati locali e le associazioni ambientaliste attraverso dossier, studi e dati (che avevano portato, tra l’altro, alla bocciatura del progetto alla fine della prima fase di Conferenze di Servizi).

“Si tratta di un impianto inutile”, scrive in una nota il Comitato cittadini di Calcinato, “se non per gli interessi economico-finanziari di A2A e dei suoi partner e per il comune ospitante (che riceverà da A2A 1 milione di euro). Inutile perché la Forsu della provincia di Brescia è oggi trattata e valorizzata in alcuni impianti d’eccellenza tra il bresciano e la confinante bergamasca, questi ultimi comunque entro 10 km dal confine con la Provincia di Brescia (che operano in modo aerobico garantendo il recupero totale di materia, o con produzione di biometano, ma con cattura della CO2 per impieghi industriali, entrambi requisiti non rispettati per l’impianto di Bedizzole)”.

“Il primo progetto”, prosegue il comunicato, “era stato bocciato poiché non rispettava la prescrizione tassativa di Ats Brescia: il contenimento dell’impatto odorigeno sotto la soglia di percezione (1UOE/m3). Oggi, uno studio commissionato a terzi (Studio Algebra) dal Comune di Calcinato e depositato in Provincia, indica chiaramente che “n. 14 ricettori su n. 22 considerati (63%) presentano valori superiori a 1 OUE/m3 (il 50% della popolazione percepisce l’odore, di questi 14 recettori, 3 (14%) presentano valori superiori a 3 UOE/m3 (85% della popolazione percepisce l’odore) e 1 presenta valori superiori a 5 UOE/m3 (il 90-95% della popolazione percepisce l’odore)”.

Ed è proprio, nella nota inviata da Ats Brescia alla Provincia di Brescia, in data 31/01/2022″, si legge ancora nel documento ambientalista, “che vengono ribadite notevoli preoccupazioni anche da parte dell’ente di controllo della salute pubblica che conclude il suo parere con: ‘analizzate le integrazioni che la Provincia di Brescia aveva chiesto ad A2A Ambiente: le caratteristiche fisiche delle arie emesse, in particolare modo la temperatura (circa 40° c) e l’elevato tenore in umidità, ritenuta condizione rilevante ai fini del buon funzionamento del biofiltro, potrebbero costituire un potenziale fattore di rischio per lo sviluppo e la diffusione di patogeni’. Ricordiamo ai vari enti che i cittadini di Calcinato, per oltre 15 anni, hanno subito gli effetti del vivere in un territorio con forti miasmi olfattivi. Episodi che non vogliamo più si verifichino. Con l’impianto di A2A le puzze e gli odori acri aumenteranno a dismisura, questo è certo”.