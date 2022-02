Frana di Tavernola, nelle Gazzette Ufficiali italiana ed europea il bando di gara

(red.) Lunedì 14 febbraio è stata pubblicata la gara per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio relativi alla frana di Tavernola.

“Questa misura è resa possibile grazie al finanziamento da 1,5 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia all’autorità di Bacino del Lago d’Iseo, necessari per proseguire con la messa in sicurezza del Monte Saresano”. Lo ha reso noto l’assessore al Territorio e Protezione civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni.

Martedì la gara per l’affidamento dei servizi di progettazione per la mitigazione del rischio in relazione alla frana del Monte Saresano verrà pubblicata sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia e mercoledì 16 sulla GURI (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana).

Nel mese di gennaio 2022 le Università incaricate da Regione Lombardia (Politecnico di Milano, Università Bicocca, Università degli Studi di Firenze e CNR – Istituto di Geologia Ambientale di Milano) hanno presentato lo studio di approfondimento relativo al problema.

Lo studio è stato consegnato all’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro, per costituire la base scientifica per l’elaborazione del suddetto bando di gara.

I tecnici di AdB hanno elaborato in tempi celeri i documenti di gara necessari alla pubblicazione della procedura, aperta a rilevanza comunitaria.

“Finalmente -ha dichiarato il presidente di Autorità di Bacino, Alessio Rinaldi – tutta la problematica legata alla messa in sicurezza del versante, iniziata a febbraio 2021 con la grande preoccupazione per i movimenti di distacco, sta per trovare la soluzione. Una soluzione, per ora, tecnica, che condurrà alla progettazione definitiva esecutiva entro la fine dell’anno. L’esecuzione dei lavori, presumibilmente, avverrà nel 2023”.

“Si tratta di uno step fondamentale – ha sottolineato Rinaldi – stiamo mettendo in campo tutte le energie per arrivare alla soluzione di un problema annoso. Intendo ringraziare il Direttore Gloria Rolfi e lo staff dell’ente, per il lavoro condotto in queste settimane, oltre alla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, e l’assessore Pietro Foroni. L’Autorità di Bacino non si è mai fermata: l’impegno è stato massimo, e lo sarà fino a quando la situazione non sarà risolta”.