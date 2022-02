Massardi (Lega): “10 milioni di euro dalla Regione per la rete escursionistica lombarda”

(red.) Regione Lombardia ha approvato le modalità e i criteri per la concessione di contributi per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuovi tratti della rete escursionistica, della rete viaria di servizio alle attività agro-silvo-pastorali nonché di percorsi ciclopedonali e ciclabili.

“L’iniziativa finanziata con 10 milioni di euro persegue la finalità di incrementare l’attrattività dei territori montani“, dice il consigliere regionale e vicepresidente dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi della Lega Floriano Massardi, “con ricadute positive sullo sviluppo del turismo e sul rilancio dell’economia locale, e di contrastare il fenomeno della marginalizzazione dei territori montani, acutizzato dalle restrizioni imposte dalla pandemia”.

Comuni e unioni di comuni ma anche enti parco e Comunità Montane potranno vedersi riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa ammissibile. Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, agli enti parco e alle Comunità Montane saranno invece concessi contributi sino al 90%.

“Le domande di partecipazione devono essere presentate dal 14 febbraio e fino al 31 marzo 2022 sulla piattaforma regionale Bandi online”, conclude Massardi. “Con questo finanziamento continuano gli interventi di Regione Lombardia per mettere a disposizione degli enti locali le giuste risorse da destinare alla valorizzazione e alla tutela della grande rete escursionistica lombarda”.