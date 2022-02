Brescia, inaugurata la pista ciclabile del Ring

(red.) E’ stato ufficialmente inaugurato questo venerdì 11 febbraio il nuovo percorso ciclabile bidirezionale denominato “Ring Ovest e Sud” nell’ambito dell’itinerario che si sviluppa lungo i lati ovest e sud delle mura venete cittadine, con una diramazione verso la stazione ferroviaria ed una verso il versante est della città, e che si connette a nord-ovest con il percorso ciclabile “Volturno-Colombo” inaugurato nel 2018.

Il nuovo percorso ciclabile svolge una duplice funzione in quanto, oltre a essere importante direttrice a sostegno di una mobilità sistematica sostenibile tipicamente urbana, è asse di collegamento con altri itinerari urbani e con il Percorso Ciclabile di Interesse Regionale 2 Pedemontana Alpina (conosciuto nel tratto bresciano come Brescia – Paratico).

La nuova pista costituisce il secondo lotto del più ampio progetto della mobilità ciclistica nella città di Brescia, denominato “Più Bici”, per il quale il Comune di Brescia aveva vinto negli scorsi anni il bando “Misura Mobilità Ciclistica” di Regione Lombardia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ottenendo il miglior punteggio tra i comuni capoluoghi lombardi e un cofinanziamento di circa 1,5 mln €.

Il progetto Più Bici, del valore complessivo di 2,3 milioni di euro, è stato articolato in due lotti funzionali:

– Lotto 1: Colombo – Volturno, del valore di 1,350 milioni di euro, inaugurato ad ottobre 2018;

– Lotto 2: Ring – Stazione – Venezia, del valore di 950 mila euro, che per l’appunto è stato inaugurato venerdì.

La progettazione preliminare di “Più Bici” è stata curata dai tecnici del Settore Mobilità del comune, eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico del Comune di Brescia, ing. Nadia Bresciani, dott. Alberto Sutera, geom. Michele Mombelli e geom. Marco Verona, con responsabile unico del procedimento l’ing. Stefano Sbardella.

La progettazione definitiva ed esecutiva è stata affidata mediante procedura competitiva ad un raggruppamento di professionisti, coordinati dagli ingg. Francesco Seneci di Verona ed Enrico Chiarini di Brescia.

La progettazione ha posto particolare attenzione alla riorganizzazione degli spazi destinati al transito veicolare e alla mobilità dolce e ciò ha consentito di poter realizzare un percorso ciclabile e pedonale di qualità, mantenendo pressoché inalterata la sezione stradale destinata agli autoveicoli.

La direzione lavori del lotto 2 “ring ovest e sud” è stata affidata al geom. Michele Mombelli del Comune di Brescia.

Il contratto di appalto è stato inizialmente affidato alla Impresa Stillitano srl di Isola di Capo Rizzuto (Kr), che si è aggiudicata la gara con un ribasso del 20,211% ed ha iniziato i lavori il 29 aprile 2019, concludendo la prima parte delle opere il 30 settembre 2019.

A seguito della risoluzione del contratto per inadempienze, si è proceduto alla riassegnazione dei lavori, alle stesse condizioni contrattuali, alla seconda impresa classificata, Grenti spa di Solignano (Pr).

I lavori sono quindi ripartiti il 29 giugno 2020 e si sono conclusi il 21 dicembre 2020.

Nei primi mesi del 2021 è stata completata la segnaletica stradale e la posa delle 20 nuove rastrelliere comprese nel quadro economico di progetto.

Il percorso si sviluppa per una lunghezza di circa 4,7 chilometri e consiste in una pista ciclabile bidirezionale da 2,50 m di larghezza, affiancata al percorso pedonale, e con un franco di sicurezza da 50 cm verso la carreggiata, salvo alcuni casi in cui le dimensioni sono state necessariamente modificate in base ad alcuni vincoli.

La pavimentazione del percorso ciclabile è realizzata in conglomerato bituminoso, che consente un’ottima scorrevolezza, facilità di esecuzione e di manutenzione.

Sui percorsi pedonali e ciclabili sono disegnati appositi pittogrammi che, per maggior chiarezza, ne identificano l’uso.

Oltre alla sistemazione ambientale, sono state realizzati lavori per il miglioramento dell’illuminazione stradale soprattutto in corrispondenza di alcuni attraversamenti stradali, l’adeguamento degli impianti semaforici per migliorare la sicurezza degli attraversamenti di ciclisti e pedoni e la posa di un conta-ciclisti per monitorare l’utilizzo del percorso in zona piazzale Repubblica.

Con il riutilizzo dei ribassi della gara d’appalto è stato possibile installare una nuova postazione Bicimia in via monte Mascheda, a servizio del quartiere di Caionvico.