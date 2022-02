Brescia e Desenzano, due “flash smog” contro l’aria malata

(red.) Legambiente mette nero su bianco la situazione dell’inquinamento nel report “Mal’aria” 2021, e ne emerge un quadro desolante, con i 102 capoluoghi di provincia italiani che non sono riusciti a rispettare i limiti degli esubero di Pm10 indicato da Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità.

Rete Ambiente Lombardia ha indetto, proprio per accendere un faro sulla problematica dell’inquinamento atmosferico, per il 5 febbraio, una mobilitazione nelle piazze lombarde e duna petizione con le proposte relative al miglioramento dell’aria nella nostra regione.

A certificare la situazione è l’Agenzia europea per l’ambiente che ha pubblicato una mappa visuale della qualità dell’aria urbana con relativa classifica. L’analisi si è basata su un campione di 323 città del Vecchio Continente per le quali è stato valutato l’indicatore delle polveri ultrafini Pm 2,5. Ai primi posti risultano le città più “pulite”, mentre agli ultimi posti le più inquinate.

La graduatoria certifica il pessimo stato di salute dell’aria nelle città lombarde, che si attestano nelle ultime posizioni vicine a città dell’est Europa.

Nello specifico troviamo Cremona al 322° posto, (peggio di lei solo Nowi Sacz, nel sud della Polonia), a seguire Brescia situata al 315°, Pavia al 314°, Bergamo al 306°, Milano al 303°, solo Lecco è al 222° posto con una qualità dell’aria ritenuta comunque “mediocre”.

Si conferma ancora una volta che i punti critici in Pianura Padana e nei paesi dell’est Europa restano una costante, mentre nella zona centrale del continente vi è un progressivo miglioramento.

Un anno fa l’Università di Barcellona pubblicò uno studio che certificava Brescia e Bergamo come le città con maggior tasso di mortalità per Pm 2,5.

Per far fronte comune nei confronti di questa drammatica situazione, nei primi mesi del 2021, è nata “Rete Ambiente Lombardia “ che, come prima iniziativa, ha lanciato una petizione online tramite change.org chiamata “Apriti Cielo” che affronta il tema della qualità dell’aria evidenziando le principali fonti nocive ed indicando 10 passi indispensabili per migliorare la qualità dell’aria.

Per accendere un faro sulla questione “aria malata”, a Brescia e nel Comune di Desenzano si svolgeranno, in contemporanea, due “Flash Smog”, nel rispetto delle norme anticovid, con l’adesione unitaria delle realtà ambientaliste della provincia.

“Sarà questa”, viene spiegato da Susanna Remi e Maurizio Bresciani, “l’occasione per dare un segnale forte e chiaro alle istituzioni locali per impegnarsi a non far finta di niente su un problema, come quello dell’inquinamento atmosferico che sta mettendo in evidenza una situazione drammatica, non solo ai fini ambientali e climatici, ma soprattutto, per la nostra salute”.

“Troppe sono le morti e le malattie croniche che l’inquinamento sta provocando, soprattutto, nella Regione Lombardia, riconosciuta oramai fra le zone più inquinate al mondo”.