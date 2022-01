Pontevico, “Faro di Europa Verde sulla Raffmetal”

(red.) Vuole vederci chiaro Europa Verde Brescia sul maxi progetto di nuova fonderia della Raffmetal (del gruppo Fondital con sede in Valsabbia) a Pontevico, nella Bassa Bresciana, recentemente passato sotto la lente della conferenza dei servizi.

Per il partito dei Verdi si tratta di un progetto che avrebbe un enorme impatto ambientale sul territorio.

“Localizzato ad un centinaio di metri dalle abitazioni del paese su di un’enorme area di 174 mila mq di suolo agricolo (perché non recuperare un sito con un’area dismessa?)”, spiegano i Verdi bresciani, “genererebbe un pesante inquinamento dell’aria sia per le emissioni nell’aria della fonderia che per il volume di traffico generato di centinaia di Tir al giorno. I dati su questi parametri devono essere messi a disposizione della popolazione locale visto che sarà quella che dovrà pagare lo scatto di questo nuovo insediamento industriale”.

Gli ambientalisti lamentano che le procedure autorizzative sono “inadeguate rispetto al potenziale inquinante del sito che si vuole realizzare e sottostimate le conseguenze che avrebbe il mega impianto che sarebbe a ciclo continuo 24 ore su 24 per recuperare rottami e produrre, barre, lamiere, billette e placche in lega d’alluminio”.

“I residenti”, è l’accusa di Europa Verde, “sono stati male informati dalle autorità comunali che hanno evidenziato solo i benefici (occupazionali) di questo investimento sottovalutando l’impatto ambientale. Non è nota la quantificazione del traffico veicolare, delle emissioni in atmosfera e come intende l’azienda contenere e disperdere gli inquinanti. Non esiste un’analisi del rumore generato dalle attività produttive, dove si conferiranno le scorie e quale sarà l’inquinamento delle acque”.

“Chiediamo al Comune”, è l’appello dei Verdi, “di dotarsi di questa documentazione prima di rilasciare ulteriori autorizzazioni e di opporsi ad autorizzazioni condizionate a prescrizioni che annullano il principio legislativo del procedimento di valutazione impatto ambientale, di adottare il principio di precauzione dal momento che il Comune di Pontevico è oggetto di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualitàdell’aria”.

“A Pontevico”, continuano i Verdi, “sono 9 le morti premature stimate dall’Agenzia Europea dell’ambiente (EEA) Pontevico causate dalle polveri sottili PM 2,5 (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/premature-deaths-attributed-to-pm2)”.

“Non sorprende”, continuano i Verdi bresciani, “che alla recente inaugurazione della tangenziale di Pontevico (realizzata dalla A21, Autovia Padana) l’assessore regionale dei trasporti Claudia Terzi abbia sollevato la necessità di realizzare nuove strade con il pretesto dello sviluppo del traffico pesante della bassa bresciana come la realizzazione della bretella autostradale da Cremona a Castelvetro (Pc) di circa 10 km con la costruzione di un nuovo ponte sul fiume Po”.