Maddalena, ancora fumo sulla montagna di Brescia

(red.) Nella mattinata di questo sabato si è visto ancora del fumo bianco salire dalla montagna della Maddalena, precisamente nella zona a sud ovest della collina di Brescia, sopra viale Bornata.

L’incendio è stato domato nel pomeriggio da tre squadre del gruppo antincendio della Protezione Civile Val Carobbio con 13 volontari, che sono state impegnate in un compito difficile poiché non era possibile raggiungere le fiamme con le autobotti. Pare che l’incendio abbia attaccato un’area di circa 700 metri quadrati.

Una delle ipotesi è che il periodo secco abbia riattivato un focolaio che, dopo l’incendio della settimana scorsa, era rimasto a covare sotto la cenere.

L’altra possibilità è che si possa essere trattato di un nuovo rogo. Sono stati impegnati anche gli uomini della Polizia Locale e squadre di vigili del fuoco del comando di via Scuole posti a protezione delle abitazioni.