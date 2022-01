Bedizzole, “La discarica? Per il Comune vale 970 mila euro”

(red. ) Botta e risposta tra i i Comitati e le associazioni ambientaliste ed il sindaco di Bedizzole Giovanni Cottini, e il suo vice, sul tema rovente della futura erigenda discarica di rifiuti di A2A nel territorio della cittadina gardesana.

Nei giorni scorsi, in vista della Conferenza di Servizi presso la Provincia di Brescia, prevista per il 27 gennaio, i Comitati avevano messo all’indice il preannunciato parere favorevole del Comune di Bedizzole, rimarcando come fosse condizionato della promessa di incassare un milione di euro da A2A a titolo di compensazione. «Il primo cittadino ed il vicesindaco Vice- scrivono le associazioni ambientaliste- si erano affrettati a dichiarare pubblicamente che quel milione di euro promesso e concordato con A2A, non sarebbe stato “ a titolo di compensazione” o di “generoso contributo dell’azienda”, bensì “oneri obbligatori” per la realizzazione dell’impianto».

«In realtà- affermano i Comitati che si oppongono alla realizzazione del sito di smaltimento- è lo stesso Comune di Bedizzole, ad aver quantificato la cifra di euro 970 mila per “compensazioni ambientali” e la somma di euro 100 mila per “contributo ambientale”».

«Il sindaco Cottini- è l’affondo dei Comitati – afferma, inoltre, che le criticità e le richieste di modifiche esposte nel corso del primo procedimento di autorizzazione, che vide la bocciatura del progetto di A2A da parte della Provincia, sarebbero “state tutte accolte”. In verità, basterebbe leggere il cosiddetto “secondo progetto”, con tratti peggiorativi rispetto al primo e con il medesimo carattere di improvvisazione e approssimazione, per rendersi conto che l’unica proposta realmente accolta con favore da A2A è la richiesta di soldi da parte del Comune di Bedizzole (con tanto di delibera di Giunta, la n° 63 del 2020)».

«La smentita alle parole del sindaco è contenuta nello stesso “nuovo” progetto presentato da A2A, nel paragrafo intitolato appunto “Misure Compensative” dove si legge di “concertazione” tra l’azienda e l’amministrazione comunale e non certo di oneri o compensazioni obbligatorie di Legge. Con questo passaggio, sotto riportato, il sindaco di Bedizzole, seppur abbia tentato di dare “un colpo al cerchio e uno alla botte”, viene smascherato».

«A conclusione di tutto, i comitati non dovrebbero essere il “mirino” da colpire in ogni battaglia ambientale visto che si impegnano e utilizzano risorse personali per difendere una terra sottoposta a criticità continue. Lo stesso obiettivo dovrebbe essere perseguito anche da chi amministra i territori, per questo confidiamo in un determinato e nitido parere negativo nella conferenza dei servizi anche dall’amministrazione e dal sindaco di Bedizzole», chiosa la nota dei Comitati e delle associazioni ambientaliste.