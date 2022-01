Qualità dell’aria, De Rosa (M5S): “Serve un sistema agro-zootecnico sostenibile”

(red.) “Per raggiungere l’obiettivo degli zero sforamenti entro il 2025, non bastano i timidi miglioramenti mostrati oggi dall’assessore Cattaneo””, ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, Massimo De Rosa al termine della presentazione dei dati regionali sulla qualità dell’aria. “Registriamo positivamente i dati mostrati oggi, sebbene il limite di non più di 35 giorni all’anno di Pm10 oltre il limite venga ancora superato, così come ritengo sia apprezzabile che la giunta si sia finalmente accorta di quanto gli allevamenti intensivi agiscano in maniera negativa sulla qualità dell’aria. Allo stesso tempo ben venga l’apertura del bando, nel marzo 2022, per la sostituzione degli impianti termici a biomassa. Misure che però da sole non bastano”.

“Lavoreremo in consiglio regionale affinché le politiche regionali vadano verso la sostenibilità dell’agricoltura e la riduzione degli allevamenti intensivi, per andare verso un sistema agro-zootecnico sostenibile”, ha aggiunto De Rosa. “Spingeremo sull’aumento dei controlli, sul rispetto della normativa degli impianti termici e affinché vengano garantite le adeguate risorse economiche per l’efficientamento energetico degli edifici, che permette una forte riduzione dei consumi e delle emissioni. Il bonus 110% voluto dal M5S certamente contribuisce e contribuirà al miglioramento della qualità dell’aria, grazie al rinnovamento degli impianti, all’incentivazione all’uso di energie rinnovabili e alla riduzione di sprechi e dispersioni”.