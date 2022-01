Caffaro, chiesta archiviazione per l’ex commissario Moreni

(red.) La Procura di Brescia chiede l’archiviazione per la posizione di Roberto Moreni, ex commissario straordinario del Sin Caffaro di Brescia, in relazione alla gestione della barriera idraulica a protezione della falda acquifera dagli inquinanti da Pcb, barriera che, tuttavia, non è funzionante.

Lo riferisce Il Giornale di Brescia.

Moreni resta tuttavia accusato di inquinamento ambientale colposo per non avere disposto in modo adeguato lo smantellamento dei reparti dismessi e contaminati.

Il non luogo a procedere, nel processo che aprirà i battenti il prossimo 28 marzo con l’udienza preliminare, è stato chiesto dalla Procura di Brescia anche nei confronti di Daria Rossi, capo area del settore Ambiente del Comune di Brescia, Fabrizio Pea e Paolo Bettetto, commissari liquidatori della Caffaro Chimica (ex Snia), e Csa, azienda milanese specializzata incaricata della demolizione nel sito industriale inquinato.

Complessivamente 13 gli imputati nel procedimento giudiziario, quattro le richieste di archiviazione: in aula dovranno invece comparire Alessandro Francesconi, Alessandro Quadrelli e Antonio Donato, tra i vertici della Caffaro Brescia srl, accusati di disastro ambientale, deposito incontrollato e omessa bonifica di rifiuti industriali pericolosi e, con loro, anche il direttore Vitantonio Balacco.

Imputati per deposito incontrollato Marco Cappelletto e Alfiero Marinelli, manager della Caffaro ex Snia, ma anche Claudia Lucchiaro, Alessandro Gasparini e Pietro Avanzi, dirigenti Csa.