Termoutilizzatore, “Inquinanti entro i limiti”

(red.) L’Osservatorio sul funzionamento del termoutilizzatore di Brescia, giunto alla sesta edizione del suo rapporto, ha analizzato i dati degli anni 2019/2020 sulle attività realizzate, le emissioni rilasciate nell’ambiente e l’energia prodotta (leggi o scarica qui il testo integrale del rapporto).

Al Termoutilizzatore (TU) vengono conferiti i Rifiuti Urbani (RU), (vale a dire tutto quanto non recuperato con la raccolta differenziata nell’ambito del Sistema Integrato dei rifiuti attivo a Brescia) e i Rifiuti Speciali non pericolosi da attività commerciali e produttive.

Sono stati analizzati gli andamenti dell’impianto rispetto agli anni presi in considerazione (2019 e 2020) per i dati disponibili al momento della pubblicazione: sono state valutate le emissioni di macroinquinanti e microinquinanti a camino (per tutte e tre le linee dell’impianto): le verifiche di parte terza (Arpa e laboratori certificati Accredia), si legge nel rapporto, «confermano che gli strumenti di misura degli inquinanti installati a camino sulle tre linee operano correttamente e che le emissioni sono risultate entro i limiti fissati dalle autorizzazioni».

«L’osservazione degli elementi a disposizione indica un quadro complessivo di funzionamento dell’impianto nel rispetto delle prescrizioni autorizzative, un sistema di autocontrollo (SME-campagne periodiche) attivato e mantenuto attivo dall’azienda, funzionante e a regime, un sistema di controllo da parte di Arpa puntuale e attivo; le relazioni riepilogative dei rifiuti speciali conferiti al TU negli anni 2019 e 2020 hanno permesso di proseguire nella conoscenza dei dati per tipologia di rifiuto e per provenienza con dettaglio Regionale e Provinciale; dai grafici relativi ai macroinquinanti, misurati in continuo al camino sulle tre linee (…) si osserva che le misurazioni in continuo (autocontrollo attraverso il sistema SME) e quelle in discontinuo sono risultate inferiori ai valori limite richiamati nel decreto di autorizzazione».

E’ stato inserito un nuovo capitolo descrittivo del nuovo progetto di revamping del sistema di trattamento fumi e recupero di calore.

Nell’anno 2019 il Termoutilizzatore di Brescia ha prodotto e immesso in rete 552 GWh di energia elettrica; 823 GWh di energia termica. Nell’anno 2020 il Termoutilizzatore di Brescia ha prodotto e immesso in rete: 553 GWh di energia elettrica e 872 GWh di energia termica. Nel corso del 2020, il Termoutilizzatore ha immesso nella rete del teleriscaldamento circa il 70 % dell’energia termica distribuita, costituendone la base per l’intero anno.

La rete nel 2020 ha servito 20.500 utenze, pari a circa il 65% delle utenze nei comuni serviti dal teleriscaldamento.

Secondo il rapporto, il sistema integrato energia ambiente consente, anche tramite la distribuzione del calore con la rete del teleriscaldamento, un risparmio energetico medio annuo di combustibili fossili di circa 150.000 TEP/anno (tonnellate equivalenti di petrolio) e un beneficio ambientale pari a 905.000 tonnellate di CO2 evitate (dati forniti da A2A).

«Nel 2019 A2A ha avviato il percorso di decarbonizzazione del sistema del teleriscaldamento, che punta a sostituire progressivamente il calore attualmente prodotto nella centrale Lamarmora da combustibili fossili e a migliorare complessivamente le prestazioni ambientali della centrale. Nell’aprile 2020 questo percorso ha consentito l’abbandono del carbone per la produzione energetica nella Centrale Lamarmora, che ormai utilizza solo il gas naturale. I benefici ambientali attesi dal percorso di decarbonizzazione sono la riduzione delle emissioni di CO2, pari a 105.000 t/anno, e un’ulteriore riduzione dei combustibili fossili pari a 15.000 TEP/anno (dati forniti da A2A)».