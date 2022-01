Legambiente: “Con il nuovo tram ripensiamo tutta la mobilità bresciana”

(red.) Dopo la conferma del finanziamento di oltre 350 milioni di euro per la realizzazione della linea del tram T2 a Brescia, Legambiente ha messo a punto una proposta convocando una conferenza stampa per chiarire quali sono – a suo parere- le condizioni perché questo intervento sia effettuato nel modo migliore.

“Il sindaco di Brescia nei giorni scorsi ha annunciato l’avvio della progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera con il coinvolgimento dei Consigli di Quartiere, dei residenti e degli operatori economici situati sulle vie e piazze interessate dalla nuova infrastruttura”, è la premessa alla posizione dell’associazione ambientalista. “Se, come previsto nel progetto di fattibilità, il tram viaggerà per il 70% del suo tracciato su sede propria, è presumibilmente che sottrarrà spazio alle automobili e questo a nostro avviso non può che essere un bene per la città. Per il corretto funzionamento dell’infrastruttura ci preoccupa quel 30% che sarà su sede promiscua con il traffico veicolare”.

“L’attrattività del trasporto pubblico infatti è dovuta sicuramente all’utilizzo di mezzi moderni e puliti, ma soprattutto veloci e puntuali”, prosegue Legambiente. “Proprio velocità e puntualità potrebbe essere messa in crisi dai tratti promiscui. Lo spostamento di buona parte della richiesta di mobilità dall’automobile al trasporto pubblico e alla bicicletta non dovrebbe essere un vezzo dei ‘soliti ambientalisti’, ma una presa di coscienza di tutti i cittadini. 60 giorni di superi all’anno per le polveri sottili, con quel che significa in termini di danni per la salute, e l’apporto disastroso alle emissioni di CO2 del traffico automobilistico non sono più tollerabili”.

“Perché il tram sia effettivamente utile alla città, però, non ci si può accontentare della previsione di una riduzione del traffico del 3,3% al 2032 come indicato nel progetto di fattibilità”, prosegue l’associazione. “Chiediamo alla giunta, questa e quella che gli elettori sceglieranno nel 2023, più coraggio nella transizione in chiave ecologica della città. Gli esempi europei non mancano. Una volta che Brescia sarà dotata, oltre che della metropolitana, anche di una linea di tram e probabilmente dell’utilizzo, come linea urbana, del treno da/per Iseo, quasi tutto il territorio cittadino sarà coperto da una rete efficiente di trasporto pubblico con velocità competitiva se non superiore (se si considerano i tempi di parcheggio) agli spostamenti in auto”.

Ed ecco le proposte concrete di Legambiente Brescia: “Riteniamo che sia giunto a questo punto il momento di proporre un cambio deciso di passo nella mobilità cittadina in modo da ridurre drasticamente l’utilizzo dell’automobile, almeno negli spostamenti nella zona centrale della città, con l’adozione di misure quasi a costo zero:

• Istituzione di un’area C (sul modello di Milano).

• Definizione di tutto il centro storico come ZTL permanente.

• Riduzione dei parcheggi di prossimità del centro storico riservandone gran parte ai residenti.

• Destinazione dei parcheggi in struttura (piazza Vittoria, Randaccio e autosilo1) ai residenti, a prezzo calmierato, in modo da ridurre anche visivamente la presenza di automobili nel centro storico.

• Istituzione di isole ambientali in tutta la città.

• Revisione complessiva della rete di trasporto pubblico di superficie (bus) per la città e l’hinterland in modo da ottimizzare l’utilizzo delle linee di forza”.

“Riteniamo altresì fondamentale che il Biciplan, in corso di stesura, venga concretamente finanziato ed attuato secondo un programma pluriennale chiaro e rispettato”, conclude Legambiente. “Ribadiamo nuovamente l’importanza che venga attivato un ufficio di Mobility Management di area all’altezza delle sfide di un agglomerato urbano di più di mezzo milione di residenti. In conclusione, perché il tram a Brescia sia utile è indispensabile che diventi l’occasione per un ripensamento globale della mobilità cittadina e dell’hinterland verso la sostenibilità ambientale: non possiamo perdere questa occasione”.