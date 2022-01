Darfo, rifiuti: a regime la raccolta puntuale

(red.) Raccolta puntuale. Ovvero l’ultimo tassello che completa il ciclo della raccolta differenziata in tutta Darfo Boario Terme (Brescia), anche sul fronte dei rifiuti indifferenziati con la raccolta puntuale. Infatti, dopo l’ultimo step che ha visto coinvolte le frazioni di Boario, Angone, Erbanno e Gorzone nelle fasi di informazione, sperimentazione ed avvio, da martedì 11 gennaio il sistema entra a regime in tutta la città a beneficio dell’ambiente e di una più equa attribuzione del costo.

“In questi anni di “Giunta Mondini” è stato completamente rivisto il sistema di raccolta dei rifiuti in una visione più moderna, attenta all’ambiente e all’economia familiare e comunale -afferma l’Assessore all’Ambiente e Vicesindaco cittadino Attilio Cristini- In particolare, in questo mandato abbiamo perfezionato il sistema andando progressivamente ad eliminare i sacchetti della indifferenziata, introducendo la raccolta puntuale. Viste le dimensioni della Città è stato necessario procedere a step successivi coinvolgendo, di volta in volta, gruppi di frazioni. Ora il ciclo è completo e possiamo ritenerci soddisfatti”.

L’avvio della raccolta puntuale è stato pianificato coinvolgendo dapprima le frazioni di Bessimo, Corna, Fucine, Pellalepre, Capodilago (Area 2), successivamente l’“Area 1” di Darfo e Montecchio e si è concluso con l’“Area 3”, ovvero Erbanno, Boario, Angone e Gorzone.

Per ogni fase è stata prevista la stessa modalità: incontri con la cittadinanza per informare e rispondere alle domande più concrete, avvio di una sperimentazione di qualche tempo e il passaggio definitivo. Ogni famiglia ha avuto in dotazione un apposito contenitore verde per la raccolta indifferenziata dotato di microchip e associato all’utente: ciò consente di monitorare il numero degli svuotamenti e, ora che tutto il territorio comunale è coperto dal servizio, sarà possibile determinare il numero degli svuotamenti inclusi nella tariffa annuale, mentre i ritiri che vanno oltre questo numero saranno soggetti ad un leggero incremento. A partire, quindi, dal 2023 la tariffazione sarà interamente determinata dai consumi di ogni cittadino, secondo un metodo più oggettivo.

“Si tratta di un sistema più giusto – commenta il sindaco di Darfo Boario Terme, Ezio Mondini- Inoltre, le modalità di applicazione della tariffa spingono ad una maggior attenzione alla differenziazione dei rifiuti domestici con grandi vantaggi per l’ambiente che ci circonda e per le tasche dei cittadini che pagheranno in base ai ritiri effettuati. La nostra Città si sta distinguendo per la quantità e qualità della raccolta differenziata sottolineando l’impegno dei cittadini nei confronti della difesa dell’ambiente e questo ci inorgoglisce”.

“Ovviamente, l’efficacia del servizio è direttamente dipendente dalla consapevolezza del cittadino -completa il Vicesindaco e Assessore Cristini – Tanto più le famiglie saranno collaborative e sensibili sul tema, tanto maggiori saranno i vantaggi per la comunità sia in termini di sostenibilità che di risparmio economico”.

Dal 11 gennaio 2022 non saranno più ritirati sacchi o rifiuti diversi da quelli della differenziata come, ad esempio i sacchi neri. Chiunque avesse ancora la necessità di ritirare gli appositi contenitori, può farlo il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12, presso il magazzino comunale in Via Gregorini nei pressi del Cimitero di Corna.