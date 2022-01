Smog, “Prefettura disponibile a trovare soluzioni”

(red.) Giovedì 7 gennaio, presso la Prefettura di Brescia, su richiesta del Tavolo provinciale “Basta Veleni”, si è svolto un incontro a cui hanno preso parte la delegazione di Basta Veleni e la vice Capo di Gabinetto Anna Frizzante, in sostituzione del Prefetto Attilio Visconti per sopravvenuto impegno.

“L’appuntamento programmato da giorni”, viene spiegato dal Tavolo Basta Veleni, “ha avuto come tema il grave inquinamento atmosferico di Brescia e della sua provincia”.

“La delegazione”, viene spiegato, “ha presentato, nel corso di un lungo ed approfondito colloquio, tutte le richieste che da più di 5 mesi erano state inviate all’Amministrazione comunale di Brescia, senza che nessuno dei 6 punti trattati venisse minimamente preso in considerazione dal competente

assessorato.

In particolare, è stato portato all’attenzione “il sistema lacunoso di

monitoraggio dell’aria predisposto da Arpa Lombardia nell’agglomerato urbano di Brescia, nei comuni di Brescia, Rezzato e Sarezzo, ma anche dell’individuazione di aree non sempre strategiche per il monitoraggio, dove è assente o, addirittura presente, ma non funzionante come nel caso del comune di Ospitaletto”.

“Un sistema di rilevazione degli inquinanti che ha messo in luce, come nel caso della città di Brescia, tutta una serie di problematicità per l’assenza di alcuni significativi sensori nelle due nuove centraline installate nel gennaio 2021, precisamente, da traffico in via Tartaglia e di fondo in via Sabbioneta e della mancata fornitura di dati da parte di quelle preesistenti, in particolare della centralina da traffico del Broletto posizionata in una ZTL”.

“Ciò”, spiegano Maurizio Bresciani, Cristina Carasi, Francesco Catalano, Pietro Garbarino e Cesare Giovanardi del Tavolo, “è avvenuto sia per quanto riguarda le PM10 e, soprattutto, per le Pm2,5 che non hanno funzionato per 40 giorni nell’arco dell’anno, di cui 12 negli ultimi 15 giorni del mese di dicembre

2021, in particolare nei periodi di novembre, gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre, dove è maggiore la concentrazione dei pericolosi inquinanti presenti in atmosfera. Aspetto che dimostra, se ancora ce ne fosse bisogno, come i dati fin qui raccolti ed elaborati, siano di fatto sottostimati ai

fini della ricerca nell’ambito medico-scientifico”.

E’ stato fatto notare come i parametri di legge, a cui oggi si fa riferimento, fanno di Brescia e della sua provincia, “una delle aree più inquinate a livello europeo, con il numero più elevato di morti, circa 230 all’anno, ed un’aspettativa di vita in calo in media di 2/6 anni”.

“Questi parametri”, continua il Tavolo Basta Veleni, “utilizzati a livello europeo, di recente sono stati di molto abbassati dalla O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), rendendo ancora più evidente e problematica la

situazione per quanto riguarda l’aspetto ambientale e sanitario. In particolare, si è fatto riferimento a come la virulenza del contagio è stata superiore nelle aree dove maggiore è la presenza di smog che ha colpito, prevalentemente, persone con l’organismo reso più fragile a causa di malattie ad esso riconducibili. Si è fatto cenno, inoltre, ad uno studio condotto di recente dal CNR di un possibile legame tra l’inquinamento e il virus in aerosol”.

E’ stato fatto presente che Brescia ha già raggiunto “ed ampiamente superato il limite di legge dei 35 giorni stabiliti nell’arco dell’anno per le PM10 per cui rientra nell’elenco delle città italiane che sono state sanzionate a livello economico dall’Unione Europea. In base a tutte queste dettagliate considerazioni che attestano la grave situazione della città e della provincia, la rappresentante della Prefettura, nel prendere atto delle nostre preoccupate segnalazioni, ha dato piena disponibilità ad avviare un percorso interlocutorio con tutte le Istituzioni (Comuni, Provincia, Regione) ed enti (Arpa Lombardia) da noi indicate, affinché si possa trovare una giusta soluzione, visto il carattere di tutela ambientale e sanitaria dei temi posti, al fine di poter garantire la sicurezza della popolazione locale”, conclude la nota della delegazione del Tavolo Basta Veleni.