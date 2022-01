Incendi e calamità nei boschi: 11 milioni dal Pirellone

(red.) Al via il bando regionale per la prevenzione dei danni ai boschi e alle foreste lombarde causati da incendi e calamità naturali.

In merito è intervenuto il Consigliere regionale e vice presidente dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi della Lega Floriano Massardi che spiega: “Sono ben 11 milioni di euro messi a disposizione nel bando, promosso da Regione Lombardia, per finanziare interventi diretti atti a prevenire i danni provocati da incendi, dissesto idrogeologico ed erosione nelle aree forestali di collina e montagna. Possono presentare domanda gli Enti pubblici, i Consorzi forestali ma anche i privati conduttori di superfici boschive”.

“I contributi possono arrivare fino al 100% della spesa ammessa a finanziamento per un importo massimo di 400mila euro per i diversi interventi a tutela del territorio; le domande per partecipare al bando regionale possono essere presentate dal 21 gennaio e fino al 31 maggio 2022. Uno stanziamento importante per la difesa di boschi e foreste: la Lombardia infatti possiede circa l’8% della superficie boschiva nazionale certificata e negli ultimi anni ha visto la costante crescita dell’imboschimento, la prevenzione dei danni è quindi fondamentale” conclude Massardi.