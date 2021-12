Pm10 nell’aria in città: la situazione migliora, stop alle misure di primo livello

(red.) Il Comune di Brescia informa che, visto l’abbassamento delle concentrazioni di Pm10 nell’aria, come stabilito da Regione Lombardia a partire da sabato 1 gennaio sono revocati i provvedimenti di primo livello sul territorio comunale.

Questo significa che da sabato è possibile tornare a circolare con i veicoli diesel Euro 4. Si potranno inoltre usare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa e non sarà più vietato spandere nei campi effluenti da allevamento. Annullato anche il limite massimo di 19° di temperatura all’interno delle abitazioni private.

Ricordiamo che per rientrare dal livello di criticità bisogna che, per almeno due giorni degli ultimi quattro, la concentrazione di polveri sottili nell’aria sia misurata al di sotto del valore di 50 µg/m3.