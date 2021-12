Valtrompia

Lumezzane, ancora uno sversamento illecito nel Gobbia

Non c'è pace per il corso d'acqua valtriumplino. Dopo l'episodio di inquinamento di un mese fa a Sarezzo, un altro caso alla Vibro-dek Srl. In corso le analisi sui liquidi sversati.

(red.) Ancora uno sversamento illecito nel Gobbia a Lumezzane, nel bresciano.

Ad appurarlo, su segnalazione di un residente, l’Arpa Brescia che ha attivato la Procura che, a sua volta, ha disposto il sequestro di un’area industriale nel distretto produttivo della Valtrompia.

Teatro dell’episodio, l’ultimo in ordine di tempo, dopo quello avvenuto un mese fa a Sarezzo, ad opera di una ditta che produce posateria e che ha sversato 6mila litri di liquidi contenenti acido ferrico nelle acque del fiume, il piazzale della Vibro-dek Srl di via Carone, che si occupa di placcatura e lucidatura metalli, dove alcuni addetti stavano pulendo cisterne ed impianti.

Durante le operazioni di pulizia, l’acqua ed i rifiuti liquidi sono finiti nei tombini e, di conseguenza, nel torrente.

L’anomalia è stata segnalata alla polizia locale di Lumezzane che ha quindi allertato l’ente protezione ambiente la quale ha effettuato il sopralluogo e verificato lo sversamento illegale. In corso le analisi sui liquidi finiti nel Gobbia.