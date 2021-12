Rifiuti, con il Covid produzione in discesa nel Bresciano

(red.) Potrebbe sembrare un paradosso, ma la pandemia ha portato un effetto “benefico” sulla produzione di rifiuti in Italia. In tutta la Penisola e, anche, nel bresciano, nel corso del 2020, si è prodotta meno spazzatura, sia a livello industriale che domestico.

E’ quanto emerge dal Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra, realizzato dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Ricicla Tv. Ne emerge che le misure di restrizione adottate e le chiusure di diversi esercizi commerciali hanno influito sui consumi nazionali, determinando un calo della produzione dei rifiuti superiore a un milione di tonnellate.

Nel 2020, la produzione nazionale dei rifiuti urbani si attesta a 28,9 milioni di tonnellate, in calo del 3,6% rispetto al 2019 (-1,1 milioni di tonnellate). Nel Centro Italia il calo percentuale più consistente (-5,4%), seguono le regioni settentrionali (-3,4%) e quelle meridionali (-2,6%). A Brescia il calo si attesta al 2%.

Ogni cittadino italiano produce 488 chilogrammi di rifiuti all’anno. La produzione pro capite più elevata è quella dell’Emilia Romagna, con 640 chilogrammi per abitante per anno, anche se in calo del 3,5% rispetto al 2019. Le altre regioni con un pro capite superiore a quello medio nazionale sono Valle d’Aosta, Toscana, Liguria, Umbria, Marche, Friuli Venezia Giulia e Lazio. I valori minori di produzione pro capite si registrano per la Basilicata (345 chilogrammi per abitante), il Molise (368 chilogrammi) e la Calabria (381 chilogrammi).

E nel bresciano? Ogni cittadino produce 523 chilogrammi l’anno di spazzatura, 45-50 chili in più rispetto alla media nazionale.

Meglio va, invece, alla voce differenziata, dove la Leonessa si colloca alla 17esima posizione, con una raccolta pari al 77%. A livello nazionale la percentuale di raccolta differenziata si attesta al 63%, con una crescita di 1,8 punti rispetto al 2019.

Le percentuali, rispetto alla produzione totale dei rifiuti urbani di ciascuna macroarea, sono pari al 70,8% per le regioni settentrionali, al 59,2% per quelle del Centro e al 53,6% per le regioni del Mezzogiorno.

Nel Bresciano, i Comuni che hanno aumentato la quota di differenziata sono Corzano (+19,8%), Brandico (+17,6%), Lozio (+16,2%), Cigole (+11,4%) ed Esine (+11,2%).

La medaglia di paese più “riciclone” va ad Acquafredda, con

il 93,29%, seguito da Longhena (89,6%) e Urago (89%).

Ferma a poco più del 30% la raccolta a Collio e a Corteno Golgi.