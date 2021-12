Bassa bresciana

Verolanuova, carcasse di vitelli scaricate nella roggia

L'episodio risale a lunedì ma succederebbe almeno un paio di volte al mese nel tratto in cui scorre la roggia Calcagna. Indagini in corso per individuare i responsabili.

(red.) Sono tre le carcasse di vitelli rinvenute nella roggia Calcagna a Verolanuova, nella Bassa Bresciana.

L’avvistamento, e la successiva segnalazione ad Ats Brescia, è avvenuto lunedì 27 dicembre da parte delle Guardie ittiche della federazione italiana pesca sportiva. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Verolanuova.

Come segnalato anche dai residenti, almeno un paio di volte al mese, e sempre nel medesimo tratto del canale o poco più a sud, verso la confluenza con l’Oglio, vengono gettati gli animali morti, smaltiti illegalmente da una non ancora identificata azienda agricola.

Le carcasse sono state recuperate da Ats e verranno smaltite con costi a carico del Comune su cui insiste il ritrovamento. Le indagini proseguono per identificare l’allevamento che effettua questo tipo di azioni illecite.