Sostenibilità, Acque Bresciane promossa in classe “A”

(red.) Con riferimento al bilancio di sostenibilità 2020, Acque Bresciane ha ottenuto un punteggio di 73,1 punti, passando, rispetto l’anno precedente, dalla classe BBB alla classe A.

“Un risultato che”, viene sottolineato, “collocando l’azienda tra le migliori società che si occupano di servizio idrico, ne testimonia il continuo percorso di miglioramento”.

“In particolare, in ambito ambientale”, si legge nella nota dell’azienda bresciana, “sono stati raggiunti considerevoli progressi nel campo della decarbonizzazione, con l’acquisto di energia da fonti rinnovabili e azioni di compensazione, nonché nella gestione delle perdite e dell’efficientamento energetico”.

“In ambito sociale, aderendo al Patto di Utilitalia e alla Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza di Fondazione Sodalitas, l’azienda si è impegnata nell’adozione di politiche volte a ridurre le disparità di genere e promuovere una sempre maggior inclusione”.

La valutazione è stata attribuita dall’agenzia di rating Cerved Rating Agency, fra le più autorevoli nel settore e leader in Europa per numero di rating di credito non-financial corporate assegnati.