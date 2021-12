I ciclisti bresciani chiedono più sicurezza nelle strade

(red.) Il 65% dei cittadini bresciani usa l’auto tutti i giorni o più volte alla settimana, il 46% utilizza abitualmente la bicicletta per i suoi spostamenti. Sono questi i risultati di un sondaggio online (non scientifico) effettuato nel mese di ottobre dal comune di Brescia per ascoltare e capire meglio le esigenze degli utenti della strada, in particolare dei ciclisti. I temi mobilità e bicicletta sono di grande interesse ed il numero di oltre 3.500 partecipanti, di cui il 70% residenti nella città di Brescia, lo conferma.

Il sondaggio era composto da due parti: la prima riguardante la mobilità in generale, la seconda invece voleva approfondire diversi aspetti della ciclabilità. Oltre il 55% dei partecipanti ha compilato anche la seconda e più complessa parte del sondaggio.

Si trattava di un sondaggio ad accesso libero, quindi non aveva una valenza statistica ma, grazie all’elevato numero di partecipanti, sicuramente restituisce un quadro importante di come i cittadini bresciani percepiscano la mobilità ciclabile.

Dal sondaggio emerge, sul totale dei partecipanti, un utilizzo dell’automobile con il 46% degli spostamenti per lavoro o studio al giorno, mentre la bici raggiunge un utilizzo del 23%. Il trasporto pubblico invece si ferma al 16% degli spostamenti giornalieri per lavoro o studio, il 10% va a piedi.

Considerando complessivamente le modalità di spostamento dichiarate dai partecipanti, il 65% usa l’auto tutti i giorni o più volte alla settimana, il 46% usa abitualmente la bici.

Tema molto sentito è quello della sicurezza. Chi usa il trasporto pubblico oppure l’automobile, ma anche chi va a piedi, si sente molto sicuro. Invece la metà dei ciclisti si sente sicuro o molto sicuro in bici, dato che evidenzia la necessità di procedere con gli interventi sviluppati in questi anni per mettere in sicurezza quanta più popolazione ciclabile possibile.

Il tema della sicurezza emerge anche nei suggerimenti: sono richieste più infrastrutture ciclabili e più ampie (35%), più posteggi bici e/o più sicuri (20%), interventi per ridurre la velocità degli autoveicoli (12%).

Uno dei dati più interessanti è quello delle distanze percorse. Oltre il 30% di chi usa auto o moto per motivi di lavoro o studio, percorre meno di 5 km. Addirittura, se consideriamo gli spostamenti sotto i 10 km, siamo a quasi il 65% degli automobilisti.

Se incrociamo questo dato con quello che evidenzia che il 35% di chi usa l’auto nello spostamento casa lavoro userebbe, ogni giorno o più volte alla settimana, una bici elettrica, se l’avesse a disposizione, emerge come questo mezzo potrebbe avere un ruolo importante anche e soprattutto per il tragitto casa lavoro.

In paesi come l’Olanda o la Germania la city bike elettrica è già più venduta di quella muscolare. Anche in Italia i dati più recenti delle vendite indicano un recupero formidabile dell’elettrico in tutti i segmenti. Si evidenzia quindi un potenziale significativo di sviluppo per la mobilità sostenibile e per la bici.

Ma quali sono i motivi a favore o contro l’uso della bici? Chi utilizza la bici per i suoi spostamenti ha dichiarato di farlo principalmente per la salute (18%), per ridurre i costi di spostamento (13%) e per divertimento (13%), per le caratteristiche di flessibilità di questo mezzo (12%).

Invece, tra i motivi di impedimento all’uso della bici (era prevista risposta multipla) ha prevalso l’essere esposto alle intemperie e la discontinuità della rete ciclabile (entrambi con oltre il 45% delle persone che hanno risposto); a seguire la lunghezza del percorso e l’insicurezza (rispettivamente 35% e 33% delle risposte).

Infine, le parole chiave della ciclabilità. Alla domanda “che cosa vuol dire per te andare in bici”, sono prevalse le parole sano, libero, etico, flessibile, indipendente.