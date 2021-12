Bonus 110%, passa in commissione l’emendamento “salva Brescia”

(red.) La Commissione Bilancio del Senato ha approvato il cosiddetto “emendamento salva Brescia” alla Manovra 2022. Questo permetterà anche agli edifici allacciati alla rete del teleriscaldamento A2A l’accesso ai benefici fiscali previsti dal Superbonus 110%.

Verrà introdotto nella Legge di Bilancio il parametro che stabilisce come, per accedere all’agevolazione, sia ritenuto valido anche il fattore di conversione di energia primaria e non solo il miglioramento di due classi energetiche.

L’uso di fonti rinnovabili da parte di A2A abbassa infatti il “fattore di energia primaria” del teleriscaldamento di Brescia da 0,24 a 0,12, e migliora la classe energetica degli edifici che vi sono collegati, collocandoli d’ufficio nelle classi più alte.

“Si potranno così tutelare gli investimenti avviati o in via di definizione ed anche promuovere interventi che comportino un effettivo risparmio di energia negli usi finali”, ha detto il senatore della Lega Stefano Borghesi. “Tutti i senatori bresciani hanno condiviso questa volontà ed è certamente positivo che la politica sappia fare fronte comune, quando si tratta di iniziative a supporto di cittadini e territori. Anche noi come Lega siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo, sostenendo concretamente la nostra città”.

“Una scelta di buon senso”, sottolinea il segretario provinciale del Pd Zanardi, “che garantisce a migliaia di cittadini bresciani la possibilità di riqualificare dal punto di vista energetico le loro abitazioni. La sostenibilità ambientale passa da scelte di questo tipo. Nelle scorse settimane come Pd bresciano abbiamo segnalato l’importanza del tema ai nostri parlamentari e grazie ad Antonio Misiani che in Senato ha presentato un emendamento abbiamo ottenuto la giusta attenzione per la nostra provincia”.