Ospitaletto, un Piano di sicurezza per i rischi di inquinamento dell’acqua

(red.) Un piano di sicurezza dell’acqua valuterà i rischi di contaminazione per l’acquedotto di Ospitaletto, che pesca proprio a valle della ex cava Vallosa di Passirano, una discarica sfruttata per molti anni dall’industria chimica Caffaro e ora tra i siti più inquinati della nostra provincia con alti livelli di Pcb, metano e contaminanti di diversa natura generati da fanghi, peci ed altri materiali di scarto delle lavorazioni.

«In questi anni come amministrazione di Ospitaletto abbiamo costantemente sollecitato il gestore del nostro acquedotto a garanzia della qualità dell’acqua ed è di questi giorni la notizia che A2A Ciclo Idrico, inizierà l’elaborazione del Piano di Sicurezza dell’acqua (Psa) per il nostro comune, secondo le prescrizioni della nuova Direttiva Europa 2020/2184 per le acque potabili e le Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità, coinvolgendo Ats, Arpa, l’Ufficio d’Ambito e l’Università Bicocca di Milano. Un’ottima notizia: il Piano consentirà l’analisi del sistema idrico ed è finalizzato alla riduzione dei rischi, sia qualitativi che quantitativi, connessi alla distribuzione di acqua potabile», spiega l’assessore all’Ambiente Luca Radici commentando il piano che affronta il problema dei contaminanti e tiene conto delle specificità del territorio, valutando il contesto e le pressioni antropiche.

«Conoscere la natura delle fonti di contaminazione presenti sul nostro territorio e capire in che modo queste possono entrare nell’approvvigionamento idrico, anche attraverso lo studio della falda, è fondamentale per garantire la sicurezza dell’acqua e quindi di chi ne usufruisce», dice ancora Radici.

In questo contesto si inserisce la campagna geofisica di A2A Ciclo Idrico, per la ricostruzione dell’assetto idrogeologico della zona di alimentazione dei pozzi pubblici, ubicata a valle della ex Cava Vallosa. Una volta concluso il Piano, per informare gli utenti verrà consegnata una brochure informativa sul lavoro svolto. Il progetto per lo studio idrogeofisico della contaminazione generata dalla ex Cava Vallosa, a monte del comune di Ospitaletto, ha lo scopo di mappare le caratteristiche geologiche e idrauliche del sottosuolo e sviluppare modelli di flusso delle acque sotterranee grazie all’uso di metodi geofisici innovativi. il progetto prevede due fasi: la prima fase di lavoro è iniziata in novembre e la seconda verrà svolta nel 2022.