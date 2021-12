Rolfi: “6 milioni di euro per 20 nuovi boschi, otto sono nel Bresciano”

(red.) Sei milioni di euro per finanziare 20 nuovi boschi di pianura e collina, ma anche siepi, filari, fasce tampone, prati stabili e aree umide. La Regione Lombardia ha approvato la graduatoria del bando dedicato alle infrastrutture verdi a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.

“Vogliamo riequilibrare”, ha dichiarato Fabio Rolfi, assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, “la presenza di spazi verdi e boschivi in territori a forte urbanizzazione, per migliorare la qualità della vita e rendere la nostra regione sempre più green. Con queste risorse, destinate a zone di pianura e di collina realizziamo opere di salvaguardia e di sviluppo del sistema agroambientale”.

La graduatoria ha garantito la riserva finanziaria del 20% della somma disponibile per interventi in aree in prossimità del bosco trasformato per ambito provinciale oltre alla riserva del 50% della dotazione finanziaria per il contributo alle tipologie di intervento a prevalenza di bosco e per l’eventuale acquisto di superfici per la realizzazione congiunta degli interventi.

“Il successo di partecipazione di questa misura e di altri bandi promossi negli anni”, ha aggiunto Rolfi, “dimostra non solo la forte sensibilità degli enti, e quindi della comunità locali, sul tema ma anche la corretta visione e programmazione della giunta Fontana sull’infrastrutturazione ecologica del territorio. Sono arrivate ben 50 domande da parte di Comuni, Enti parco, Consorzi e persone e imprese proprietarie di terreni. Agli enti pubblici sarà anche finanziato l’acquisto delle superfici di intervento. I progetti interessati dal provvedimento hanno una estensione complessiva di 86 ettari”.

“Prosegue”, ha concluso Rolfi, “l’impegno della Regione volto a valorizzare i sistemi verdi e a incrementare il patrimonio forestale in pianura. L’anno scorso abbiamo finanziato con 9 milioni di euro 95 nuovi boschi e ora ne investiamo altri 6 per infrastrutture naturalistiche che possono svolgere un ruolo di primo piano anche in termini di adattamento ai cambiamenti climatici e di servizio al comparto agricolo e agroforestale come elemento regolatore degli scambi dei cicli del carbonio e dell’acqua, anche con effetto mitigativo degli eventi metereologici intensi”.

Ecco l’elenco degli interventi suddivisa per provincia.

BERGAMO

Comune di Ciserano – interventi di valorizzazione ecologica e multifunzionale di territorio nel comparto ex cava dei 3 cantoni – 8,8 ettari – 361.000 euro.

BRESCIA (8 progetti – 2.5 milioni)

Comune di Verolavecchia – nuovo bosco dello strone – 3,8 ettari – 339.000 euro;

Comune di San Paolo – nuove aree boscate in loc. Laghetto – 4,2 ettari – 355.000 euro;

Comune di San Gervasio Bresciano (2 interventi) – ampliamento bosco del Lusignolo – 4,2 ettari – 755.000 euro;

Consorzio gestione parco del Monte Netto – recupero naturalistico cava Casella Braga – 2,8 ettari – 298.000 euro;

Comune di Verolanuova – realizzazione bosco complementare in area di via Bersaglio – 3,1 ettari – 310.000 euro;

Comune di Flero – ampliamento bosco dello Zebino – 1 ettaro – 106.000 euro;

Comune di Barbariga – percorso naturalistico tra via Orzinuovi, Lamazzi, Cimitero e Boschetto comunale – 3 ettari – 316.000 euro.

COMO

Comune Uggiate – Trevano – potenziamento infrastrutture verdi e del capitale naturale – 1,7 ettari – 200.000 euro.

LODI

Parco regionale Adda Sud – sistema verde a prevalenza bosco a Castelgerundo – 260.000 euro.

MONZA E BRIANZA

Comune di Nova Milanese – infrastrutture verdi nel parco Grubria – 8 ettari – 241.000 euro.

MILANO

Melone srl – progetto rinaturalizzazione per incremento biodiversità integrato con attività agricola – 11,2 ettari – 472.000 euro;

Comune di Solaro – forestazione corridoio ecologico secondario – 5,3 ettari – 268.000 euro.

MANTOVA (5 progetti – 1,3 milioni)

Comune di Pegognaga – realizzazione sistema verde prevalenza bosco nel Plis San Lorenzo – 4,9 ettari – 400.000 euro;

Comune di Volta Mantovana – ampliamento bosco urbano Cantarana – 3,6 ettari – 350.000 euro;

Privato – creazione di una zona ad alta vocazione avifaunistica in prossimità delle zps e zsc Vallazza in Comune di Mantova – 3,1 ettari – 103.000 euro;

Comune di Rivarolo Mantovano – rafforzamento potenziale ecologico della blue way Diversivo Casalasco – Canale Navarolo – 3,7 ettari – 332.000 euro;

Privato – bosco di Corte Cavriani – 4,4 ettari – 186.000 euro.

PAVIA

Comune di Trivolzio – infrastrutture verdi a rilevanza ecologica – 3 ettari – 275.000 euro.