(red.) Si intitola “Un Filo Naturale” il progetto del Comune di Brescia, in partenariato con Ambiente Parco, Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici e il Parco delle Colline di Brescia nell’ambito della “Strategia di Transizione Climatica del Comune di Brescia”.

Il progetto nasce nell’estate del 2020, quando il Comune di Brescia, con gli assessorati “Urbanistica e pianificazione per lo sviluppo sostenibile”, “Ambiente Verde e Parchi sovra comunali”, “Cultura creatività e innovazione”, il Museo di Scienze Naturali e Urban Center, decide di partecipare, insieme agli altri partner, al Bando” Strategia clima” di Fondazione Cariplo, risultando successivamente tra i Comuni Lombardi selezionati per ricevere un finanziamento per realizzare le azioni previste. Gli obiettivi sono quelli di rendere Brescia una “città oasi”, creando zone d’ ombra e fresco facendo entrare la natura in città per il benessere delle persone e per migliorare il microclima urbano, una “città spugna” per restituire spazio all’acqua e permeabilità alla terra per accogliere la vita e una “città per le persone”, creando spazi ancora più vivibili dove è garantito il diritto alla salute, all’incontro e all’inclusione.

Il progetto, del valore complessivo di 6.112.000 euro è stato avviato grazie al prezioso contributo di Fondazione Cariplo per 1.850.000 euro e di Regione Lombardia per 1.400.000 euro, e ha durata quadriennale e vede già i partner agire per dare continuità e sostenibilità allo stesso oltre tale periodo. Il progetto ha avuto concretamente inizio a luglio del 2021 e ha già visto l’avvio di alcune azioni riguardanti alcune macro aree definite dal progetto: adattamento, mitigazione, governo del territorio e partecipazione.

Grazie ai negozi del Consorzio Brescia Centro verranno distribuite ai cittadini delle Eco-cards realizzate dal Comune di Brescia in collaborazione con Ambiente Parco, per sensibilizzare sui temi del progetto e stimolarli ad un’azione concreta: la cartolina, creata con ecocarta, contiene dei semi e potrà essere piantata in un vaso con l’obiettivo di aiutare il Comune a portare la natura in città.

È in corso la progettazione della riqualificazione in chiave climatica di Via Metastasio: attraverso interventi di depavimentazione si vuole restituire permeabilità al suolo, utilizzando Nature based solutions per la gestione delle acque meteoriche, creando zone oasi e utilizzando pavimentazioni fredde e drenanti per contrastare l’effetto isola di calore urbano. Per realizzare questo progetto è stata fondamentale la sinergia che si è creata tra i vari settori del comune coinvolti nel progetto: trasformazione urbana, Verde – Parchi Cittadini – Reticolo Idrico, Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico e Settore Cultura e Musei (con il Museo di scienze naturali).

È in corso anche il rinnovo delle alberature stradali in alcune vie della città con piante resilienti e maggiormente adatte ad assorbire la CO2e progetti di riforestazione urbana e creazione di nuovi habitat.

Sono previsti incentivi per la mobilità dolce attraverso sistemi premiali in corso di progettazione.

Un Filo Naturale è uno dei progetti strutturali e infrastrutturali portati all’attenzione della cabina di regia, utile a sostenere (insieme ad altri progetti della città) il capitolo “città/natura” del dossier “Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023”.