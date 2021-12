Manerbio, una discarica abusiva nel sito industriale dismesso

(red.) Un’altra discarica abusiva nel bresciano. A scoprirla, attraverso il sistema satellitare di controllo del territorio, Savager, i tecnici dell’Arpa Brescia che hanno individuato, in territorio comunale di Manerbio, un terreno, in zona industriale, in cui sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi speciali e non speciali.

Sull’area insiste un sito dismesso, che copre circa 8mila metri quadri, non distante dal centro abitato.

Tra i rifiuti abbandonati e mai adeguatamente smaltiti (finora),anche vernici, ed amianto.

Il terreno è stato posto sotto sequestro ed il proprietario dovrà effettuare la bonifica del sito.

L’intervento del Dipartimento Arpa di Brescia segue, a poca distanza, quello effettuato a Castel Mella, dove, in un’area privata di 1200 metri quadri, erano accumulati rifiuti, anche pericolosi e rottami, su una superficie di 700. Il proprietario è stato denunciato e il sito posto sotto sequestro.