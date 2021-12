Alberi, bilancio in attivo per il comune di Brescia: +2.286 esemplari in tre anni

(red.) Dal 2018 al 2021 il Comune di Brescia ha messo a dimora 3.718 piante nelle aree comunali e registra, considerando gli abbattimenti, un attivo che ammonta a 2.286 alberi.

Con un totale di circa 169.445 piante (sommando quelli che si trovano lungo alberate stradali, in parchi e aree boschive), Brescia si colloca tra le prime sette città italiane per numero di alberi per abitanti, con un rapporto di 86 piante ogni 100 abitanti (rapporto di Legambiente 2021).

Ammontano a 1.432 le piante abbattute nel periodo in esame, ben 1.178 delle quali, però, a causa di eventi meteorologici di eccezionale violenza (la tempesta del 29 ottobre 2018, le quattro supercelle temporalesche delle estati 2019 e 2020).

Le piante messe a dimora nella città, alberi ed arbusti, sono frutto sia della realizzazione di nuovi spazi verdi, sia della sostituzione di alcuni esemplari per cause fisiologiche o perché costituivano un pericolo.

In risposta agli obbiettivi previsti dalle politiche nazionali e internazionali per lo sviluppo sostenibile, nel prossimo biennio è prevista la piantumazione di ulteriori 7.400 piante.